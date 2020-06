Po reštarte ligy pokračuje aj pohár: Boj o finále začne Slovan a ViOn

Po víkendovom reštarte najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sa v utorok opäť rozbehnú aj boje v pohári. Pandémia koronavírusu Slovnaft Cup 2019/2020 prerušila po štvrťfinálových dueloch.

V semifinále úradujúci majster ŠK Slovan Bratislava nastúpi vo dvoch dueloch proti FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, prvý je na programe už v utorok 16. júna od 18.00 h v Bratislave. Oba tímy sa cez víkend naladili víťazne. Slovan zdolal v nadstavbovej skupine o titul Ružomberok 1:0 a Zlaté Moravce-Vráble si poradili v skupine o záchranu s FC Nitra 2:1.

"Určite nás nečaká nič jednoduché. Predpokladám, že Zlaté Moravce sa zamerajú najmä na defenzívu a brejky. Potrebujeme byť naplno koncentrovaní a kompaktní. Verím, že sa nám tentoraz podarí rýchlejšie otvoriť skóre, aby sme si uľahčili ďalší priebeh zápasu. Chceme zvíťaziť a vytvoriť si priaznivú pozíciu do odvety," povedal podľa oficiálneho webu Slovana maďarský stredopoliar Dávid Holman.

Druhú semifinálovú dvojicu tvoria FC DAC 1904 Dunajská Streda a MFK Ružomberok, prvý duel odohrajú v stredu 17. júna. Odvety oboch súbojov sa uskutočnia o týždeň neskôr ako prvé stretnutia. Finále je naplánované na 8. júla so začiatkom o 17.00 h v Bratislave.

Pohárová súťaž už mala od 1. mája poznať svojho víťaza, no pandémia koronavírusu bola proti. V tohtosezónnej edícii Slovnaft Cupu už neúčinkuje obhajca prvenstva FC Spartak Trnava, vypadol v osemfinále s Dunajskou Stredou. V rovnakej fáze sa so súťažou rozlúčil aj minuloročný neúspešný finalista MŠK Žilina, ktorý nestačil na Slovan Bratislava.

Slovan na ceste do semifinále vyradil Trenčín, Žilinu, Bardejov, Oravskú Porubu a Liptovskú Štiavnicu. Zlaté Moravce si na ceste do najlepšej štvorky poradili s Lehotou pod Vtáčnikom, Dolnými Vestenicami, Trebišovom, FK Pohroním a Nitrou. Dunajská Streda sa do semifinále dostala postupne cez Podkonice, Fiľakovo, Radimov, Trnavu a Poprad, Ružomberčania cez Švošov, Martin, Kalšu, Senicu a Sereď.

Program semifinále slovenskej futbalovej pohárovej súťaže Slovnaft Cup 2019/2020:

prvé zápasy

utorok 16. júna: ŠK Slovan Bratislava - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (18.00)

streda 17. júna: FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Ružomberok (18.00)

odvety

utorok 23. júna: FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - ŠK Slovan Bratislava (18.00)

streda 24. júna: MFK Ružomberok - FC DAC 1904 Dunajská Streda (18.00)