US Open bez svetových jednotiek? Do New Yorku sa príliš nechce ani Bartyovej

Grandslamový tenisový turnaj US Open stále nemá istotu, že sa tento rok vôbec uskutoční.

Najlepší hráči sveta však jeden za druhým avizujú, že ak Američania spustia tvrdé hygienické a bezpečnostné opatrenia v boji s koronavírusom, do New Yorku ani len nevycestujú. Po mužskej svetovej jednotke Novakovi Djokovičovi vyjadrila svoje obavy z prípadného zdravotného rizika aj líderka rebríčka WTA Austrálčanka Ashley Bartyová. A účasti údajne nie je veľmi naklonená ani svetová dvojka Rumunka Simona Halepová.

"Mám určité obavy. Chápem, že organizátori veľmi túžia, aby sa ich turnaj hral, ale bezpečnosť a zdravie všetkých účastníkov musí zostať na prvom mieste. Nemôžem sa už dočkať, kedy si opäť zahrám na veľkom turnaji, no riziko nákazy v USA je stále príliš vysoké," uviedla Bartyová pre AP.

Ešte pred Bartyovou sa verejne vyjadril Novak Djokovič, že zvažuje v tomto špecifickom "koronavírusovom" roku vynechať US Open a pokračovať v sezóne až v septembri prípravou na Roland Garros. Parížsky antukový vrchol sa po novom má konať v dňoch 20. 9. - 4. 10. 2020. Jednoznačné áno pre turnaj v New Yorku nepovedal ani obhajca titulu a svetový hráč číslo dva Španiel Rafael Nadal.

Už tento týždeň má padnúť rozhodnutie, či sa US Open vôbec uskutoční alebo nie. V hre je stále aj pôvodný termín 31. 8. - 13. 9. 2020. Nová riaditeľka US Open Stacey Allasterová veľmi neráta s možnosťou, že sa turnaj bude konať za účasti veľkého počtu divákov. V hre sú možnosti s obmedzeným počtom na jednotlivých kurtoch. "Snažíme sa nájsť spôsob, ako fanúšikov dostať do diania aspoň virtuálne," uviedla Allasterová.

Spojené štáty americké sú krajina najviac zasiahnutá koronavírusom na svete, dosiaľ až 116 000 ľudí podľahlo následkom ochorenia COVID-19. Pritom 30-tisíc potvrdených úmrtí je práve zo štátu New York.