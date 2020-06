Jankovská strávila na NAKA štyri hodiny: Chcela sa priznať? Jasná odpoveď advokáta

Bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská bola v pondelok štyri hodiny na nitrianskej expozitúre Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).

Priviezli ju tam pred ôsmou hodinou ráno, policajná eskorta ju odviezla po 12. h. Na polícii bol aj Jankovskej advokát Peter Erdös, priebeh úkonu nechcel komentovať. Podľa jeho slov výsluch trval krátko.

"Vyjadrovať sa k nemu nebudeme. Potom, ako prebehol výsluch, využil som možnosť a požiadal som o nahliadnutie do spisu aj za účasti mojej klientky," skonštatoval Erdös.

Nepotvrdil, že by jeho klientka chcela aktívne spolupracovať s vyšetrovateľmi. "Takú informáciu som nepostrehol, nebudem sa vyjadrovať k samotnému obsahu dnešného úkonu. Ja som nahliadol do celého vyšetrovacieho spisu, nie že by som niečo konkrétne potreboval. Ako obhajca, tak aj obvinený má právo nahliadnuť do vyšetrovacieho spisu, takže sme to právo využili, keďže sme boli tu," povedal Erdös.

Novinársku otázku, či sa chcela Jankovská priznať, označil za špekulatívnu. "Takto sa môže rozhodnúť ktokoľvek a kedykoľvek. Takú informáciu nemám. Bol som pri príchode konfrontovaný s tým, že moja klientka sa ide priznať. Ja som takúto informáciu nemal a to, čo si ja všetko poviem s klientom, je viazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť. Pokyn bol jasne dohodnutý, k samotnému výsluchu sa vyjadrovať nebudeme," dodal Erdös. Ako doplnil, predvolanie na ďalší výsluch zatiaľ s klientkou nemajú a nevedia, kedy sa budú prípadné ďalšie úkony konať.

Jankovskú zadržali v marci spolu s ďalšími 12 sudcami počas policajnej akcie Búrka. Pre obvinenia z korupcie jej hrozí viacročný trest odňatia slobody.