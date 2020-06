Koalícia hodnotí prvý rok prezidentky pozitívne: Oceňuje jej ľudskosť i odbornosť

Prvý rok prezidentky SR Zuzany Čaputovej v úrade hodnotia OĽaNO, Sme rodina a SaS pozitívne.

Hnutie OĽaNO verí, že hlava štátu bude mostom medzi hodnotovými svetmi. Podľa slov svojej hovorkyne Dáši Macaríkovej oceňuje predovšetkým jej ľudskosť, s akou pristupuje k povinnostiam. Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) vyzdvihol, že sa dokázala odstrihnúť od straníckej politiky. "Vnímam ju ako prezidentku pre všetkých," uviedol pre TASR. SaS skonštatovala, že Čaputová do paláca priniesla okrem ľudskosti aj odbornosť a aktívne angažovanie sa.

"Jej doterajšia činnosť je veľmi dôstojná, vyvážená a férová voči Slovensku, politikom a občanom. Veríme, že pani prezidentka bude mostom medzi hodnotovými svetmi liberálov a konzervatívcov a bude komunikovať so všetkými občanmi bez rozdielu," uviedlo OĽaNO. Dodalo, že jej patrí tiež poďakovanie za otváranie tém, ktorým tak jej hlas dáva vyššiu váhu. Kladne vníma aj jej vyjadrenia k problémom, ktoré trápia slovenskú spoločnosť. Hnutie ocenilo aj to, že poukazuje na oblasti, v ktorých sme ako krajina úspešní. "Je symbolické, že práve na 100. výročie volebného práva aj slovenských žien sme si za hlavu štátu zvolili ženu. Týmto krokom sa tak Slovensko výrazne odlíšilo od postkomunistických krajín, čo je dobrým signálom aj pre svet a na našu krajinu to vrhá svetlo občianskej vyspelosti," doplnilo OĽaNO.

Šéf parlamentu Boris Kollár síce vníma prezidentku nadstranícky, poukázal ale na jej skôr liberálny či progresívno-liberálny pohľad na svet. "Od tohto neupustila, ale nikto to od nej ani neočakáva. Chcem tým povedať, že máme na niektoré otázky iný názor. Neznamená to však, že ju týmto chcem nejakým spôsobom napádať," poznamenal s tým, že jej názor rešpektuje. Funkcie sa podľa neho zhostila veľmi dobre. Tvrdí, že je konzistentná a že si zachovala osobnú integritu. Poukázal aj na jej vystúpenie v parlamente, kedy predniesla správu o stave republiky. "Môžem potvrdiť, že po veľmi veľa rokoch, keď vystúpil prezident v pléne, tak pani prezidentke tlieskali naprieč celým politickým spektrom," dodal.

"Pani prezidentka Zuzana Čaputová si zaslúži naše uznanie, pretože do funkcie úradu prezidenta vniesla okrem odbornosti a aktívneho angažovania sa aj ľudský rozmer. Jej snaha o obranu demokratických hodnôt sa prejavuje tak v symbolickej rovine, ako aj v konkrétnych krokoch," uviedol pre TASR hovorca SaS Ondrej Šprlák. Strana pripomenula napríklad to, že si prezidentka prišla iniciatívne vypočuť správu verejnej ochrankyne práv.

Za najzásadnejší krok prezidentky počas prvého roka vo funkcii považuje SaS vymenovanie nových ústavných sudcov, čím po dlhej dobe opäť sfunkčnila Ústavný súd SR. "Taktiež pozitívne hodnotíme jej správu o stave Slovenskej republiky, pretože triezvo zhodnotila súčasnosť a pozerala sa aj do budúcnosti," dodal hovorca.