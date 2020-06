V Anglicku sa otvárajú všetky obchody a vonkajšie atrakcie: Dodržiavať treba prísne pravidlá

V Anglicku sa po takmer troch mesiacoch v pondelok znova otvárajú všetky obchody a vonkajšie atrakcie, pretože vláda ďalej zmierňuje blokády spojené s pandémiou nového koronavírusu.

Tisíce tzv. nepodstatných obchodov (ktoré nepredávajú základný tovar), ako sú napríklad kníhkupectvá či predajne elektroniky, dúfajú, že privítajú svojich prvých zákazníkov od zatvorenia na konci marca. A otvárajú sa aj miesta na trávenie voľného času, ako sú kiná, safari parky a vonkajšie časti zoologických záhrad, a tiež kostoly, ale len pre jednotlivcov, ktorí sa chcú pomodliť.

Všade sa však budú musieť dodržiavať pravidlá sociálneho dištancovania, ktoré vyžadujú, aby boli ľudia od seba vzdialení najmenej dva metre, s odporúčaním, aby v uzavretých priestoroch nosili masky alebo iné pokrývky tváre, ako sú šatky či šály. Platí to aj pre verejnú dopravu, pričom jej prevádzkovatelia budú môcť zakázať cestovanie tým, ktorí ich nebudú mať. "Viem, že ľudia majú obavy," povedal v nedeľu (14. 6.) minister financií Rishi Sunak, ktorý podporil otvorenie obchodov, aby pomohol naštartovať ekonomiku, ktorá zaznamenala bezprecedentný pokles. "Bude to trochu odlišná skúsenosť, ale bude to bezpečné prostredie," povedal pre televíziu Sky News.

V Severnom Írsku sa otvorili všetky nepodstatné obchody už v piatok (12. 6.), ale Škótsko a Wales sa zatiaľ nerozhodli, kedy povolia ich otvorenie, takže uvoľňovanie blokád v Británii sa uskutočňuje rozdielnym tempom. Británia patrí medzi krajiny najpostihnutejšie pandémiou. Blokády, ktoré pomohli spomaliť šírenie vírusu, zmenšili ekonomiku o pätinu a vyvolali obavy z bolestnej recesie. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) minulý týždeň predpovedala, že britská ekonomika v roku 2020 klesne o 11 %.