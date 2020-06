Emócie Djokoviča v rodnom Belehrade: Pri ďakovačke sa rozplakal

Premohli ho emócie! Srbský tenista Novak Djokovič (33) sa predstavil v rodnom Belehrade na exhibičnom turnaji Adria Tour.

V najsledovanejšom zápase exhibície zdolal Nemca Alexandra Zvereva 4:0, 1:4 a 4:2. Líder svetového rebríčka pred vypredaným hľadiskom so 4000 divákmi už v sobotu zdolal Viktora Troického 4:1, 4:1, no potom nestačil na ďalšieho krajana Krajinoviča. S 32. hráčom sveta prehral 4:2, 2:4 a 1:4. Nepostúpil tak do finále, keďže v ďalšom nedeľnom zápase Krajinovič zdolal Troického 4:0 a 4:3.

Po zápase so Zverevom ho však naplno premohli emócie. Keď predstúpil pred hľadisko, v ktorom bolo 4000 divákov, zaliali jeho oči slzy.

"Na kurte som bol dnes veľmi emotívny. Vracali sa mi spomienky na detstvo, ako som vyrastal na týchto kurtoch, kde som ako chlapec hrával. Premohlo ma to, ale boli to slzy radosti," vysvetlil Djokovič divákom.

V areáli Novak Tennis Center na brehu Dunaja sa hralo na antuke podľa upravených pravidiel bez výhod na štyri víťazné gemy a dva víťazné sety, za stavu 3:3 v sete nasledoval tajbrejk. Djokovič spoluorganizuje exhibičnú sériu, keďže profiokruh pre pandémiu koronavírusu nútene pauzuje.

Po turnaji v Belehrade bude nasledovať druhá časť v Záhrebe. Tretie kolo tenisovej série na Balkáne sa malo hrať v Čiernej Hore, no napokon ho museli zrušiť. Srbskí občania sa totiž pre opatrenia súvisiace s pandémiou do susednej krajiny ešte nedostanú.