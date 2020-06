Herec Miroslav Noga otvorene: Prečo odmietam Slovenské národné divadlo

Ostal verný menšiemu, ale milovanému divadlu. Obľúbený herec Miroslav Noga (60) patrí medzi najznámejších umelcov na Slovensku.

Dlhé roky tvoril komediálnu dvojicu so Števom Skrúcaným (60), až sa napokon z televíznych obrazoviek stiahol a premiestnil na divadelné dosky. Zmena mu však z talentu a charizmy neubrala, čo si všimli aj kompetentní v Slovenskom národnom divadle a Mirovi tak niekoľkokrát ponúkli slušný flek. Ten ich však už od VŠMU slušne odmietal a po rokoch prezradil dôvod.

O prácu Miro nemá núdzu. Za desiatky rokov praxe si rozbehol úspešnú kariéru tak, že si pracovné ponuky môže sám vyberať. Známy herec momentálne účinkuje v divadle La Komika, ktoré sa stalo jeho druhým domovom. Pár rokov predtým ho však mali diváci možnosť vidieť aj s jeho komediálnym kolegom Števom Skrúcaným na televíznych obrazovkách.

Z tých sa napokon úplne stiahol a vystupuje už len na doskách, ktoré znamenajú svet. A hoci dostal viackrát ponuku byť súčasťou umeleckého súboru v Slovenskom národnom divadle, odmietol. „Už počas školy som tam hosťoval a chceli, aby som nastúpil. Potom počas mojej kariéry v Astorke ma volali, ale ja som tam jednoducho nešiel,“ prezradil v rozhovore hereckej kolegyni Renáte Ryníkovej. Svoje rozhodnutie však okamžite aj odôvodnil.

„Nechcelo sa mi tam z toho dôvodu, že sa tam skúšajú inscenácie ročne. Hral by som dvadsať predstavení mesačne a ja viem, že by to bola pre mňa väzba,“ dodal Miroslav, ktorý je vraj teraz spokojný a svoj čas najradšej venuje svojej dcérke Domi­nike.