Herečka Lujza Garajová Schrameková zverejnila vtipný záber s mamou: Podoba sa nezaprie

Lujza Garajová Schrameková (37) gény po rodičoch rozhodne nezaprie, veď svojej mame akoby z oka vypadla.

A keďže herečka je známa zmyslom pre humor, naštylizovala sa do polohy - účes à la mamina. Čerstvo nafarbené vlasy sčesané narovnako spôsobili, že dcéra aj matka sa podobajú ako vajce vajcu. Obe recesistky sa dokonca zvečnili, aby dokázali, že v ich prípade naozaj platí, že ... aká matka, taká Katka!

„A matka s dcérou stále se perou... To si s maminou často spievame, aj keď to nie je pravda o nás. Je to haluz, podobať sa na ňu stále viac, ale nebojím sa toho. A muža sa radšej nepýtam,“ napísala Lujza pod selfíčkom na sociálnej sieti.