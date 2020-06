Prieskum o dovolenkových plánoch: Je jasné, kde bude v lete polovica Slovákov

Chystáte sa na letnú dovolenku? Koronakríza zásadne zmenila plány obyvateľov Slovenska.

Niežeby sa im nechcelo, ale tentoraz sa väčšina z nich uspokojí s pobytom v rámci tejto krajiny. Vyplýva to z prieskumu agentúry Go4insight.

Letnú dovolenku mimo domova plánuje 62 % Slovákov. Oproti februáru, keď sme ešte o nákaze nechyrovali (57 %), je to síce o čosi viac, no koronakríza prehádzala naše priority. Až polovica populácie chce tohtoročnú letnú dovolenku stráviť na Slovensku. V roku 2018 to bolo len 16 % a tesne pred pandémiou 21 %. Významne upadol záujem o pobyty pri mori.

Kým vo februári sa v rebríčku cieľových krajín presadili Chorvátsko, Taliansko, Grécko a Turecko, teraz vedie Česko. „Najvýraznejší prepad záujmu zo strany Slovákov môže zatiaľ očakávať Chorvátsko, kde sa chystá tento rok 6 % obyvateľstva,“ píše sa v tlačovej správe. Prvým dôvodom sú obavy z hygienickej situácie v cudzine. Veľké obavy má 41 % a mierne obavy 42 % obyvateľstva. Druhým dôvodom je nedostatok peňazí na dovolenku. Plánovaný rozpočet znížila takmer tretina populácie Slovenska.