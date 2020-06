Spolupracovník útočníka z Vrútok naznačil, prečo mohol Ivan († 22) vraždiť: Slová, ktoré naháňajú hrôzu!

Krvipreliatie, ktoré spôsobil Ivan Č. († 22), šokovalo Slovensko.

Vo štvrtok dopoludnia vtrhol mladík do Spojenej školy na Ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach (okr. Martin), ktorú kedysi sám navštevoval. Dobodal zástupcu riaditeľky Jaroslava Budza († 62) a zranil aj školníka, učiteľku a dvoch žiakov. Na úteku ho potom dolapili policajti a po krátkej šarvátke ho zastrelili. Kolegovia útočníka, ktorý pracoval v ŽOS Vrútky, špekulujú, že za šialeným činom stál skrat alebo pomsta spolupracovníkom prostredníctvom útoku na ich deti.

Vo Vrútkach začali miestni krátko po útoku rozoberať možné príčiny, ktoré Ivana priviedli k brutálnemu konaniu. Medzi inými sa objavila aj verzia, že by mohlo ísť o plánovaný útok na učiteľku. To však spochybnil Ivanov kolega zo ŽOS Vrútky, ktorý si neželá byť menovaný. „Nastúpil k nám len pred pár mesiacmi,“ prezradil mladý Vrútočan s tým, že sa mladík hneď stal terčom posmeškov.

„Viete, ako to chodí v kolektíve, robia si žarty zo seba navzájom, ale človek, ktorý tomu čelí odmalička, to za vtipné nemusí považovať, čo nemusí každému dôjsť,“ pokračoval s tým, že si nemyslí, že by Ivan útok v škole plánoval a roky v sebe dusil nenávisť za príkorie, ktorému sa mu malo dostávať v detstve.

„Som presvedčený, že vybuchol. Bol to skrat. Ráno normálne prišiel. Mohol mu niekto niečo nevhodné povedať, čo som nevidel ani nepočul, a mohla to byť posledná kvapka. Čo viem, z ničoho nič sa bez slova zobral a odišiel,“ prezradil a okrem iného spomenul: „V práci začala kolovať historka, že mohlo ísť aj o pomstu jednému z kolegov.“ Prečo sa však rozhodol ísť práve do tejto školy, si vysvetliť nevedel. „Možno, keď sa nedokázal postaviť a brániť dospelým, chcel im ublížiť cez ich deti. Ak by pomstu pripravoval, som presvedčený, že by to vyzeralo inak,“ uzavrel.