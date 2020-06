V Tatrách otvorili letnú sezónu: Turistické chodníky pokrýva stále viac ako meter snehu

Po viac ako siedmich mesiacoch sa otvorili všetky tatranské chodníky.

Neboli však uzavreté pre nebezpečnú pandémiu COVID-19, ale preto, aby sa mohla zregenerovať tatranská príroda. Oddnes si turisti môžu užívať viac ako 600 kilometrov značkovaných turistických trás či Chatu pod Rysmi (2 250 m n. m.). Nový Čas sa bol pozrieť, ako ju chatár Viktor Beránek pripravil na otvorenie.

V Tatrách sa dnes oficiálne začala letná turistická sezóna a napriek tomu, že už máme teplo, vo vysokých polohách je stále zima. Otvorená je už aj Chata pod Rysmi, ktorá je ako jediná chata v zime zatvorená pre verejnosť. „V nedeľu, deň pred otvorením chaty, sem vyšlo osem ľudí, ktorí vyniesli vyše tristo kíl - nápoje, jedlo a materiál. Tento kolotoč sa do konca októbra nezastaví. Ako bude vyzerať táto sezóna, netuším. Budeme pripravení aj na tú najhoršiu, aj na najlepšiu situáciu,“ povedal najdlhšie slúžiaci tatranský chatár Viktor Beránek (68) krátko po tom, čo dvere otvorila aj so skoro 30-kilovým nákladom nová posila chaty Laura (24). „Som zvedavá, ako to bude s turistami,“ prezradila novicka.

Na chate však mali v nedelu ešte dosť práce. „Musíme sprístupniť chodník, ktorý je ešte pod snehom. Natiahneme tam laná, aby sme zvýšili bezpečnosť. Potom musíme rozkúriť celú chatu. Jeden čas bola dokonca skoro celá zasypaná snehom z lavíny. Musíme opraviť aj časť strechy a tiež naplniť všetky 1 000-litrové nádoby na vodu a k tomu ešte veľa drobností,“ dodal s tým, že na horách je ešte stále veľa snehu, čo predstavuje veľké riziko.

To potvrdil aj riaditeľ Horskej záchrannej služby Jozef Janiga: „Po zimnej uzávere sú všetky turistické značkované chodníky otvorené. Vo vysokohorských sedlách a na štítoch, ktoré sú turisticky prístupné, panujú zimné podmienky a sneh je miestami vysoký aj vyše metra. Treba zvážiť výber trás.“