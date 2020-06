Matky ukrivdené pri výpočte dôchodkového veku: Nezarátali nám deti, obrátime sa aj na Európsky súd

Ženy narodené v rokoch 1958 až 1960 chcú spravodlivosť.

Asi 111-tisíc matiek už rok bojuje za zrovnoprávnenie pri výpočte veku odchodu do dôchodku. Im sa totiž neodrátavajú mesiace za každé dieťa, ktoré porodili a vychovali. Ako je možné, že pre ostatné ročníky to platí?

Zásadný problém nastal 1. júla 2019, keď vošla do života novela Ústavy SR, ktorou sa zaviedol dôchodkový strop. Článok, v ktorom sa uvádza, že do penzie sa bude odchádzať najneskôr vo veku 64 rokov, hovorí aj to, že ženám sa bude za každé dieťa odrátavať šesť mesiacov.

„Ženy, ktoré odchádzali do dôchodku od 1. júla, si mysleli, že tento článok platí a do dôchodku pôjdu skôr. Ústava je prijatá a mali by sa im teda tieto mesiace odpočítať. Ženy si to overovali na stránke Sociálnej poisťovne a zistili, že pre tieto ročníky to nefunguje. Tabuľka na stránke ukazovala, že pre ročníky 1958 až 1960 sa odchod do dôchodku nezmenil,“ hovorí zástupkyňa iniciatívy dotknutých žien Eva Klikačová.

Začal sa boj

„Keď sa sťažovali v Sociálnej poisťovni, dostali odpoveď, že to platí od roku 2024. V ústave však nie je napísané, že odpočet mesiacov platí od roku 2024! Jasne je tam napísané, že je v platnosti od 1. júla 2019,“ pridáva sa advokátka Viera Kubicová, ktorá so ženami spolupracuje.

Matky sa začali dožadovať spravodlivosti. Postupne vznikla iniciatíva, podali petíciu na ministerstve práce a rozprúdil sa boj o zosúladenie zákona s ústavou. Prvého septembra minulého roka, v deň Ústavy SR, sa snažili pred parlamentom osloviť poslancov. „Náš problém zaujal Borisa Kollára, ktorý nám spolu s poslankyňou Petrou Krištúfkovou prisľúbili pomoc. Pani poslankyňa nám vybavila, že sa môžeme zúčastniť na rokovaní sociálneho výboru. Tam sme predniesli náš návrh na zmenu zákona tak, aby bol spravodlivý,“ pokračujú ukrátené matky.

Má to Ústavný súd

Návrh nepodporil dostatok poslancov. Matky tak cez spriaznených poslancov podali návrh na Ústavný súd. „Podporilo nás 37 poslancov. Ústavný súd náš podnet zobral na vedomie v plnom rozsahu. Toto je pre nás konečne pozitívny krok. Potrebujeme však, aby sa naša žiadosť vybavila čo najrýchlejšie, keďže už ženy našich ročníkov odchádzajú do dôchodku,“ hovorí Kubicová.

„Boli sme nesmierne trpezlivé, čo sa týka pandémie. Každý pochopil, že situácia je dramatická, ale už nemienime čakať! Pokiaľ neuspejeme, sme odhodlané ísť s hromadnou žalobou na Európsky súd za porušovanie ľudských práv, aby nás tento štát odškodnil,“ dodáva Klikačová. „Budem mať v októbri 60. Po príchode pandémie som ochorela a dostala som výpoveď. Pýtam sa: Kto ma teraz zamestná, keď sa nevedia zamestnať ani 35-roční, 40-roční ľudia? Do dôchodku ešte nemôžem ísť a ani vlastne neviem, kedy pôjdem,“ dodáva Mária, jedna z dotknutých žien.

Dôchodkový strop

- vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe nesmie presiahnuť 64 rokov

- žena má právo na primerané zníženie maximálneho dôchodkového veku, a to takto:

• ak vychovala 1 dieťa, o 6 mesiacov

• ak vychovala 2 deti, o 12 mesiacov

• ak vychovala najmenej 3 deti, o 18 mesiacov