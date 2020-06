Najnovší prieskum potvrdil predpoklady: Čoho sa Slováci boja najviac?

Nové čísla potvrdzujú predpoklady.

Po opadnutí obmedzení súvisiacich s koronavírusom sa takmer polovica Slovákov okrem pandémie obáva najmä ekonomických dôsledkov, ktoré prináša. Na chvoste rebríčka sú pritom problémy súvisiace so životným prostredím či s etnickým napätím.

Prieskum realizovala agentúra Focus a výsledky zverejnil Denník N. Respondenti mali vybrať tri najväčšie problémy, ktorým slovenská spoločnosť v súčasnosti čelí. Jednotkou sa stala ekonomika a jej stav, dvojkou pandémia súvisiaca s COVID-19 a trojkou často kritizované zdravotníctvo. V prieskume z minulého roka boli na čele životná úroveň ľudí a sociálne istoty či korupcia.

Obava z nezamestnanosti stúpla pritom o rovných 14 %. Prekvapivým faktom je, že malú obavu majú ľudia v súvislosti so životným prostredím. Len 4 % sa vyjadrili, že to považujú za problém napriek prebiehajúcej klimatickej kríze spojenej so zmenami v počasí. Väčšie obavy z toho, akým smerom sa uberá ekonomika, majú najmä voliči OĽaNO a Sme rodina. Z pandémie majú strach hlavne mladí ľudia do 24 rokov a najmenej naopak seniori nad 65 rokov, ktorí sú hlavnou rizikovou skupinou.