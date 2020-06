Veľký rozhovor s prezidentkou Čaputovou po roku v paláci: Čo si myslím o Matovičovi!

Presne pred rokom Slovensko s očakávaním sledovalo inauguráciu prvej prezidentky Zuzany Čaputovej (46).

Krajinu odvtedy reprezentovala na mnohých zahraničných cestách, ale často ju bolo počuť aj pri udalostiach v domácej politike. Prezidentka v rozhovore pre Nový Čas hovorí, ako hodnotí novú vládu, čo Slovensko čaká v najbližších rokoch, ale dotýka sa aj dôležitej voľby nového generálneho prokurátora.

Ako vnímate odporný útok v škole, ktorý sa odohral minulý týždeň?

- Je mi to nesmierne ľúto a vyjadrujem úprimnú sústrasť rodine zástupcu riaditeľky školy, ktorý zahynul pri útoku, a prajem skoré uzdravenie aj všetkým zraneným. Je to o to bolestivejšie, že medzi zranenými a svedkami udalosti boli deti.

Pani prezidentka, pred pár týždňami ste mali pomerne ostré vyjadrenia v súvislosti s voľbou generálneho prokurátora, ktorej zmena už prešla prvým čítaním v parlamente. Ako vnímate fakt, že koalícia obchádza vaše názory na to, že by sa na čelo prokuratúry mal postaviť len prokurátor?

- Povedala som, že prokuratúru treba zmeniť a nemyslím tým iba spôsob voľby generálneho prokurátora. Dnes sa téma prokuratúry zužuje najmä na tento jeden aspekt, ale myslím si, že treba urobiť aj zásadnejšie systémové zmeny prokuratúry. Neformulovala by som to tak, že koalícia obchádza moje názory. Ak sa koalícia a parlament rozhodnú zmeniť zákon spôsobom, že okrem verejného vypočutia a rozšírenia návrhového oprávnenia umožní kandidovať aj iným právnickým profesiám, je to legitímne a bude to podľa môjho názoru aj v súlade s ústavou. Majú na to právo, hoci si naďalej myslím, že k nášmu systému prokuratúry patrí, že generálny prokurátor pochádza z radov prokurátorov.

V prípade vymenovania generálneho prokurátora máte silné právomoci a možnosť odmietnuť zvoleného kandidáta. Ak by sa ním stal neprokurátor, odmietnete ho vymenovať?

- Áno, je to tak, že prezident má v prípade vymenovania generálneho prokurátora silnú pozíciu. Môže aj nevymenovať zvoleného kandidáta, ak má závažné dôvody, ktoré sa týkajú osoby kandidáta. Budem preto starostlivo vyhodnocovať všetky okolnosti, ktoré sa týkajú jeho profesijnej aj osobnostnej stránky. Samotný fakt, že by nepochádzal z prokurátorského prostredia, bude dôležitý, ale nebola by to a priori prekážka na vymenovanie takejto osoby.

Keď sa pozrieme na Daniela Lipšica, ten kandidatúru nepotvrdil ani nevylúčil, ale mnoho koaličných politikov ho považuje za výborného kandidáta. Keď si to zoberieme z pohľadu koalície, prečo by sa on ako človek, ktorý nemá za sebou vážne korupčné kauzy a na verejnosti je vnímaný ako obhajca práva, nemal stať prokurátorom?

- Nechcem sa dopredu vyjadrovať k akýmkoľvek konkrétnym menám, práve kvôli tomu, že mám menovaciu právomoc. V súvislosti s Danielom Lipšicom však existujú isté, nazvime to záťaže, ktoré súvisia s jeho politickou minulosťou alebo jeho aktuálnou profesiou a so zastupovaním niektorých predstaviteľov politických strán, ktoré by ho mohli do tejto funkcie zvoliť. Zostávam konzistentná v tom, čo som povedala na začiatku. Nebudem sa vyjadrovať k jeho osobe a ani k iným menám z hľadiska, či ich vymenujem, alebo nevymenujem. Iba som naznačila, že v jeho prípade, okrem toho, že je určite kvalitný právnik, existujú aj isté záťaže.

Pôjdete do sporu s vládou, ak ho zvolia za generálneho prokurátora?

- Ja to nenazývam sporom. Budem konzistentná v tom, čo hovorím a konzistentná v tom, čo som sľúbila, keď som nastúpila do funkcie a keď som viedla kampaň. Téma justície a jej uzdravenie, vrátane zmien na prokuratúre, bola jednou z kľúčových tém, ktorej som sa v minulosti aj profesijne venovala. Považujem za nesmierne potrebné, aby na čele prokuratúry bola silná osoba, ktorá je odborne aj osobnostne nespochybniteľná.

Rozprávali ste sa na tému voľby aj s premiérom Matovičom?

- Áno, ale zachovala by som diskrétnosť tohto rozhovoru. Som, samozrejme, v kontakte so všetkými predstaviteľmi koalície.

V súčasnosti sa čaká aj na koniec policajného prezidenta, ktorý už naznačuje, že odíde dobrovoľne. Považujete odchod Milana Lučanského za správny?

- Ak sa rozhodne dobrovoľne odísť, dá sa to iba rešpektovať. Na pána Lučanského sú rôzne názory, aj pozitívne, aj negatívne, ale nad tým všetkým je jeho slobodná vôľa. Ak sa rozhodne odísť, tak to môžeme iba zobrať na vedomie.