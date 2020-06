Rely Dakar čakajú výrazné zmeny: Nechápem to, lebo to nie je bezpečnejšie, vraví Svitko

Už sa nevie dočkať! Slovenský motocyklový jazdec Štefan Svitko (37) je v plnej príprave na budúcoročnú edíciu Rely Dakar.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Púštne dobrodružstvo v Saudskej Arábii sa uskutoční na úplne novej trati. Odštartuje 3. januára v Džidde, kde sa po dvanástich etapách 15. januára aj skončí.Najvýraznejšou zmenou budú obmedzenia rýchlosti a používanie viest s airbagmi,“ povedal pre Nový Čas Štefan Svitko.

Organizátori Dakaru plánovali po dvoch tohtoročných smrteľných nehodách viacero opatrení na zvýšenie bezpečnosti. „V platnosti zostalo, že informácie o trase dostaneme 40 minút pred štartom etapy. Neprešlo zníženie výkonu motorov, to sa bude tento rok len na niektorých pretekoch testovať, rovnako ako nový road book. Na vybrané nebezpečné úseky však nastavia určitú maximálnu rýchlosť, ak to, samozrejme, prepálim, budem penalizovaný,“ pokračoval Svitko, ktorý na tohtoročnom Dakare skončil jedenásty.

Významné, ale trochu rozpačité je nové pravidlo o počte pneumatík. „Na dva dni budeme mať k dispozícii len jednu súpravu. Bude to tak aj na celý seriál majstrovstiev sveta. Nechápem to, lebo to nie je bezpečnejšie,“ pokračoval skúsený pretekár, ktorý sa chystá už na svoj 12. Dakar. Vesty s vystreľovacími airbagmi ešte počas kariéry nepoužil. „S tými vestami nemám žiadnu skúsenosť. Videl som ich na obrázku, ale údajne sú také, že človek ani nevie, že vestu má. Otázne je, ako sa bude nosiť. Keď navrchu zakryjú to reklamy a tie my jazdci potrebujeme mať viditeľné.“

Svitko do Saudskej Arábie vyrazí na novej motorke. „V piatok som si ju objednal. Pôvodne som vzhľadom na obmedzenia počas pandémie zvažoval, že pôjdem na starej, ale nakoniec som musel investovať do novej, pretože nová je nová a je väčšia šanca prísť do cieľa,“ vysvetlil dakarský veterán, ktorý pred pár dňami na českom majstráku vyhral triedu E2 a v absolútnom poradí skončil druhý. „Osemnásteho a devätnásteho júla ma u nás v Žaškove zase čakajú preteky, ktoré organizujem,“ uzavrel.