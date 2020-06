Debutant Weiss vytiahol Slovan z blata: Lepšiu premiéru si nemohol želať

Prišiel, videl, zvíťazil! Lepšiu ligovú premiéru v drese bratislavského Slovana si Vladimír Weiss mladší (30) ani nemohol želať.

Počas úvodného zápasu nadstavbovej časti proti Ružomberku (1:0) sedel v pozícii náhradníka hodinu hry na tribúne s rúškom na tvári a vyloženými nohami.

Po príchode na trávnik hru belasých oživil a svoj debut pokrstil gólovou asistenciou. „Som rád, že sme vyhrali. Je to dôležité víťazstvo, hoci máme na čele tabuľky veľký náskok. Teší ma, že som dostal šancu zasiahnuť do hry a podieľal som sa na góle,“ povedal spokojný Weiss. Ani on nevynechal víťaznú oslavu s hŕstkou fanúšikov, ktorí stáli a povzbudzovali spoza vstupnej brány na štadióne.

Slovan čakal proti Ružomberku, podobne ako v závere základnej časti, na víťazný gól takmer až do konca. Tentoraz sa oň postarala slovensko-slovinská striedajúca dvojica Weiss - Medveď. „Po zisku lopty som chcel ísť do narážačky, lenže nemal som veľa miesta. Rozhodol som sa pre strelu. Nebola najhoršia. Brankár loptu vyrazil, Žan bol rýchlejší ako on a strelil víťazný gól,“ opísal situáciu najdrahší hráč ligy.

Po operácii pruhu a rekonvalescencii sa Weiss ešte necíti absolvovať celý zápas. Z tribúny sa musel dlho pozerať na tvrdošijné dobýjanie bránky Liptákov, ktorí neboli ďaleko od zisku všetkých troch bodov.

„Ružomberok vie Slovan vždy potrápiť. Vedeli sme, že ani tentoraz to nebude ľahký zápas. Aj preto bolo naším tajným cieľom streliť čo najrýchlejšie gól, aby sa hra upokojila. Nevyšlo to podľa našich predstáv , no najdôležitejšie je, že sme udržali nulu,“ dodal Weiss.