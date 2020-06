Neapolu stačila na postup aj remíza, Škriniarov tréner hovorí o nespravodlivosti

Futbalisti Interu Miláno skončili svoju púť v Talianskom pohári v semifinále, no ich tréner Antonio Conte nebol sklamaný z výkonu mužstva v dvojzápase proti SSC Neapol.

Inter v sobotu na juhu Talianska remizoval 1:1 a keďže v prvom zápase prehral doma 0:1, o trofej si zahrajú "Partenopei". Conte však tvrdí, že finálovú miestenku si zaslúžil jeho tím.

Skóre odvetného semifinálového duelu otvoril hosťujúci Christian Eriksen už v druhej minúte, keď sa presadil priamo z rohového kopu. Štyri minúty pred koncom polčasu však vyrovnal Dries Mertens. Belgický útočník sa tak stal najlepším strelcom talianskeho klubu v histórii, keď o jeden gól prekonal Slováka Mareka Hamšíka. Hostia v zostave s ďalším Slovákom Milanom Škriniarom už v ďalšom priebehu duelu postupový gól nestrelili, hoci mali v závere duelu niekoľko gólových šancí. "Po výkonoch v oboch zápasoch si Inter zaslúžil postup do finále. Nemôžem svojim hráčov nič vyčítať. Chceme hrať agresívny futbal, chcem vidieť, ako dominujeme. Mali sme veľa šancí, mohli sme niektoré situácie riešiť pokojnejšie, ale Ospina v bránke Neapola predviedol niekoľko dobrých zákrokov a rozhodol o výsledku zápasu. Pri inkasovanom góle sme urobili hlúpu chybu. V tej chvíli sme neboli dostatočne sústredení. Je to pre nás ponaučenie, pretože tieto drobnosti rozhodujú," citoval Conteho portál football-italia.net.

Päťdesiatročný kormidelník verí, že jeho zverenci sa rovnakým výkonom, aký podali v dvojzápase proti Neapolu, budú prezentovať aj po reštarte ligovej súťaže. Serie A sa obnoví 20. júna. "Rád uvidím podobnú hru Interu aj v nasledujúcich zápasoch. Mali sme asi v dvoch zápasoch 60-percentné držanie lopty a oveľa viac gólových príležitostí ako náš súper. Neapol je vo finále, k čomu mu blahoželám, ale musíte vyhodnotiť nielen výsledok, ale aj hru. A ja som veľmi spokojný s mojím tímom a cítim, že sme si zaslúžili hrať finále. Hráči sú naštvaní, že na neho nedosiahli," povedal Conte.

Tréner Neapola Gennaro Gattuso vyjadril po zápase spokojnosť s postupom do finále, ale od svojich hráčov očakáva viac: "Máme kvalitný tím, ale ešte sa musíme naučiť nejaké mechanizmy a musíme sa zlepšiť v určitých aspektoch. Dostali sme hlúpy gól, ale neviním z neho brankára Ospinu, ale obrannú líniu, ktorá bola postavená nesprávne. Tím však potom pracoval dobre, dáva do hry všetko a hráči sú si vzájomne veľmi nápomocní. Postúpiť do finále bolo ťažké, tento úspech venujem mojej rodine a mojej sestre." V drese Neapola absentoval pre svalové zranenie stehna slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka.