Polícia v Mexiku omylom zastrelila mladého futbalistu († 16): Počas rozlúčky strelil posledný gól

V Mexiku sa odohrala scéna ako zo zlého filmu. Polícia tam omylom zastrelila mladého chlapca.

Okolnosti tragédie nie sú známe, no predpokladá sa, že chlapec zomrel buď počas prestrelky medzi políciou a drogovými kartelmi alebo bol krivo označený za kriminálnika.



To, že oplakávaním nič nevyriešia si dobre uvedomujú jeho spoluhráči. Tí si preňho pripravili netradičnú poslednú rozlúčku. Rakvu s chlapcovým telom položili k futbalovej bránke. Jeden z futbalistov prihral loptu smerom k zosnulému chlapcovi, načo sa lopta od jeho rakvy odrazila do brány.



Spontánna radosť spoluhráčov je srdcervúca.