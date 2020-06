Pellegrinimu vytvorenie nového klubu len tak ľahko neprejde: Niektorým sa nápad nepáči, svoje povedal aj Kollár

Ak podpredseda parlamentu Peter Pellegrini spolu s ďalšími poslancami požiada o vytvorenie poslaneckého klubu, Národná rada (NR) SR mu pravdepodobne nevyhovie.

Myslí si to predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), ktorý to povedal v rozhovore pre TASR. Je to podľa neho nekorektné voči voličom strany, ktorí poslancov do parlamentu zvolili. Kollár povedal, že k tejto otázke by sa musela zísť koaličná rada.

"Nie je bežné, že sa počas volebného obdobia vytvárajú nové kluby," skonštatoval Kollár pre TASR s tým, že poslanci dostanú mandát v politickej strane a tie si vytvoria kluby. "A tieto delenia, to už neprešlo voľbami, je to už len odtrhnutie. Je to nekorektné voči voličom pôvodnej materskej strany, čiže je dosť pravdepodobné, že klub nevytvoria," priblížil Kollár, ktorý si myslí, že NR SR Pellegrinimu neumožní vytvoriť klub.

Zriadenie nového klubu by nepodporil predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš. "Príde mi to nefér, kandidovali za inú stranu, a teraz sa zrazu tvária, že sú nová strana," reagoval pre TASR. O postoji celého klubu by sa museli dohodnúť s poslancami hnutia. Šipoš dodal, že poslancov, ktorí opustia svoj pôvodný klub, by vyzval, aby sa vzdali mandátu.

Podpredseda NR SR Juraj Šeliga (Za ľudí) zatiaľ nepovedal, či by zriadenie klubu Pellegriniho podporil. Tvrdí, že rokovací poriadok vytvorenie klubu pripúšťa. "Preskupovanie síl aj počas volebného obdobia je prirodzené v demokracii," podotkol pre TASR. "Ja osobne som za dodržiavanie pomerov síl, ktoré vyšli z volieb," povedala pre TASR predsedníčka poslaneckého klubu Anna Zemanová (SaS) s tým, že ak by takáto situácia nastala, rokovať o tom budú v klube.

Pellegrini cez týždeň oznámil, že odíde zo Smeru-SD. Nasledovať ho majú aj ďalší súčasní poslanci Smeru-SD. Priestor na prípadné zriadenie poslaneckého klubu vidí na septembrovej schôdzi parlamentu.

Ak chcú poslanci vytvoriť nový klub v priebehu funkčného obdobia, musia o to požiadať a musí im to odsúhlasiť NR SR. Na vznik klubu je potrebných najmenej osem poslancov. Ak ich počet klesne pod túto hranicu počas volebného obdobia, klub zanikne.