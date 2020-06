Cristiano Ronaldo najlepším športovcom? Kdeže: Lekár Realu Madrid o tom, kto je najlepší aj to, s kým mal konflikt

Jesus Olmo je meno bývalého tímového lekára Realu Madrid. V klube pôsobil od roku 2013 do 2017, teda v čase, kedy bral Real Madrid jednu trofej za druhou.

Avšak Olmo to mal z pohľadu lekára neraz ťažké. V rozhovore si zaspomínal na konflikt s Ramosom. "Sergio Ramos je jedinečný. Aj preto sme mali veľkú konfrontáciu. On je človekom, ktorý hovorí veci na rovinu. Vtedy robil veci, ktoré som nepovažoval za správne a to som mu aj povedal. Obaja sme obhajovali svoj názor s maximálnou úctou, hoci sme mali rozdielne pohľady. Avšak aj napriek tomu bol náš vzťah veľmi dobrý," povedal Olmo.



Lekár prišiel neskôr so šokujúcim vyjadrením. Podľa jeho slov je totitžo Gareth Bale najlepším športovcom, akého kedy videl. A to aj napriek tomu, že súbežne pracoval aj s Ronaldom.



"Najlepším športovcom, akého som kedy videl je Gareth Bale. Ide o športovca, ktorý je od prírody schopný vyniknúť prakticky v každom športe. Má jedinčnú genetiku a atlétické schopnosti."





Olmo však nezabudol ani na portugalský gólostroj, Cristiana Ronalda.

"Je dobrý. Náš vzťah je taktiež veľmi dobrý. Obdivujem ho ako športovca. Voči sebe je prísny. Cristiano má rešpekt voči všetkým pracovníkom, s ktorými sa stretol," dodal na záver.