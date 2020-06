Nechutný darček od beštie: Toto kúpil zvrhlík Fritzl svojej úbohej dcére

Aj roky po prevalení hrozného prípadu týrania, ktorého sa viac ako dve dekády dopúšťal na svojej dcére Elisabeth jej vlastný otec Rakúšan Josef Fritzl (85), neprestávajú niektoré fakty z prípadu šokovať verejnosť.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Všetko sa to začalo, keď mala nešťastná dievčina 11 rokov. Už vtedy ju začal otec zneužívať a po niekoľkých útekoch z domu ju v 18. roku jej života nadobro zamkol do podzemných priestorov ich domu. Tam ju držal, mučil a znásilňoval dlhých 24 rokov.Tri žili s matkou v podzemí, 3 boli hore s tyranom a 1 zomrelo tesne po narodení a jeho ostatky beštia spálila v peci. Šokujúci je podľa portálu Mirror nie len fakt, že Fritzlova manželka sa celé roky tvárila, že o ničom nevie a verila tomu, že sa jej dcéra pridala k sekte, ale aj to, že

Ním bol župan a spodné prádlo, ktoré pred kamarátmi vydával za darček pre svoju „bokovku“. Nikomu by ani vo sne nenapadlo, že tým myslí svoju dcéru, o ktorej si všetci myslia, že sa pridala k náboženskému kultu.

Elisabeth sa nakoniec podarilo ujsť vlastnou vynaliezavosťou, keď Fritzl jedno z jej detí zobral k doktorovi. Do zadného vrecka nohavíc pritom vložila odkaz pre verejnosť, na základe ktorého sa do domu hrôzy prišli pozrieť policajti. Fritzla odsúdili a momentálne sedí za mrežami, kde sa úplne izoluje od sveta a podľa spoluväzňa sa rozhodol úplne sa opustiť a čakať na koniec.