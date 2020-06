Mrazivé svedectvo expriateľky podozrivého z únosu Maddie: Na tú vetu do smrti nezabudne

Muž, ktorý pozná dve bývalé priateľky hlavného podozrivého v nechvalne známom prípade zmiznutia Angličanky Maddie hovorí o detailoch, z ktorých behá mráz po chrbte.

Usvedčený pedofil a násilník Christian Brueckner mal svojej priateľke povedať len deň pred záhadným zmiznutím dievčatka, že má v Praia da Luz vykonať nejakú hroznú prácu. „Je to hrozné, no musím to urobiť a určite to zmení môj život. Zrejme ma nejakú dobu neuvidíš,“ povedal dnes už bývalej partnerke podľa výpovede známeho. O tri roky neskôr podľa britského denníka Daily Mail jeho ďalšia priateľka žartovala o tom, že sa Christian podobá na muža z policajného pátrania.

Dodal tiež, že obe priateľky počas vzťahu s Nemcom čelili týraniu. Keď sa s ním rozprával na odobnú tému, vyzeralo to, že celú vec poctivo plánoval a dokonca je možné,Obe spomínané ženy, s ktorými tvoril podozrivý v minulosti pár boli viac krát vypočuté políciou ako svedkyne.a podľa priateľa sa bojí o svoj život napriek tomu, že je Brueckner zatvorený v base.