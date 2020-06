Žena (65) sa vydala za 24-ročného mladíka, to ale zďaleka nie je všetko: Jeho identita vás odrovná

Príbeh, ako zo zlej romantickej komédie sa odohral na indonézskom ostrove Sumatra. Práve tam sa spoznala Mbah Gambreng (65) so svojim adoptívnym synom Ardi Warasom (24).

Celé to začalo pred rokom, kedy si Mbah, ktorá má už z minulosti adoptované tri dcéry, ktoré z nej už urobili aj babičku rozhodla pod svojou strechou prichýliť mladého muža. Ako čas plynul, začala mu radiť do života. Jednou z cenných rád, ktoré mu odovzdala bolo to, aby sa čo najskôr oženil. Podľa webu Mirror by ju ani vo sne nenapadlo, že ju jej adoptívny syn v zapätí požiada o ruku!

Povedala áno a vzali sa. Ak si myslíte, že mladý muž zabudol na tradície mýlite sa – ako sa v jeho domovine patrí, polovičke daroval slušné veno 100 000 indonézskych rupií (6,29€). Mbah tvrdí, že nikdy ani neuvažovala o tom, že by si nakoniec chlapíka, ktorému chcela pomôcť vezme za muža. Sociálnymi sieťami preleteli fotky, na ktorom sa šťastní párik drží počas svadby za ruky a vôbec im neprekáža 41-ročný vekový rozdiel.