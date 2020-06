Futbal na Slovensku je späť: Slovan v závere zdolal Ružomberok, Trenčín deklasoval Pohronie

Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili nad MFK Ružomberok 1:0 v sobotňajšom stretnutí nadstavbového 1. kola Fortuna ligy 2019/2020 v skupine o titul.

Na Tehelnom poli sa hralo bez divákov, obhajca titulu má na druhú Žilinu, ktorá v nedeľu hostí Trnavu, trinásťbodový náskok.

V domácom drese si odkrútil debut v najvyššej slovenskej súťaži 30-ročný krídelník Vladimír Weiss ml., ktorý v 67. minúte vystriedal Erika Daniela. O triumfe zverencov trénera Jána Kozáka ml. rozhodol v 89. minúte striedajúci slovinský útočník Žan Medved.

Gól: 89. Medved, ŽK: Rabiu - Almási, rozhodovali: Kráľovič - Štrbo, E. Weiss, bez divákov.zostavy a striedania:Greif - Pauschek, Abena, Božikov, De Marco - Nono, Rabiu - Daniel (67. Weiss), Holman (81. Medved), Moha - Henty (67. Ožbolt)Macík - Čurma, J. Maslo, Mrva - Múdry - Ďungel, Kostadinov, Takáč (73. Almaský), Mojžiš - Gerec (84. Kmeť), Regáli (68. Almási)Potom sa už mohlo po vyše trojmesačnej odmlke opäť hrať a domáci začali náporom. Loptu držali na kopačkách, diktovali tempo a hostia sa len sporadicky dostali na domácu polovicu. V 9. minúte obrana MFK zblokovala Mohovu strelu, v 13. minúte to skúsil agilný Henty nohou, no neujala sa ani jeho hlavička o pár okamihov neskôr. Ešte raz to skúsil Moha v 21. minúte, ale nepresne. Potom tempo v značnom teple opadlo a až v 41. minúte ukázal krásny individuálny prienik Moha. Brankár "Ruže" Macík ale jeho strelu po sóle cez dvoch obrancov výborne vyrazil. V závere prvého dejstva odvrátili hostia pokus Pauscheka na roh a nezapršalo ani z následnej hlavičky Abenu.

Domáci, ktorých za múrmi sektoru C-tribúny povzbudzovala grupa najvernejších fanúšikov, vstúpili aktívnejšie aj do druhého polčasu. Mohol to byť ale Ružomberok, ktorý by v 54. minúte otvoril skóre. Na zadnej tyčke sa dostal do zakončenia volejom Mojžiš, Greif skvelým zákrokom zachránil spoluhráčov a vyrazil na roh. Povzbudený Ružomberok už o minútu z druhej strany opäť nebezpečne pohrozil a Ďungelovu strelu vyrazil Greif opäť na roh. V 67. minúte išla Hentyho hlavička zblízka iba nad. Vzápätí poslal domáci tréner Kozák do hry aj krídelníka Weissa, ktorý tak debutoval v slovenskej najvyššej súťaži. V 76. minúte po centri z ľavej strany hlavičkoval vedľa ďalší striedajúci domáci hráč Ožbolt. V 80. minúte na opačnej strane pekne zakombinovali hostia, ale strelu Almásiho Greif pokryl. Ďalší pokus Slovana sa udial v 81. minúte, na dlhý center najvyššie vyskočil De Marco, ale hlavičkoval nad. Domáci zatlačili, v 83. minúte sa z ľavej strany od bránkovej čiary pretlačil do zakončenia Ožbolt, ale jeho ostrý projektil pod brvno Macík vyrazil. O tri minúty to zobral na seba Moha, typicky prenikol zo svojho priestoru, ale vystrelil veľmi nepresne. Napokon ale Slovan húževnatého súpera zlomil, keď Weissovu strelu Macík iba vyrazil pred striedajúceho slovinského útočníka Medveda a ten loptu nekompromisne prepálil do siete.

1. kolo skupiny o udržanie sa

AS Trenčín - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 4:0 (2:0)

Góly: 27. Ghali, 39. van Kessel, 51. Roguljić, 56. Bukari. Rozhodovali: Kružliak – Somoláni, Jánošík, ŽK: El Mahdoui - Abrahám, 207 divákov

Trenčín: Šemrinec – Šulek © (73. Slávik), Križan, Kapuadi, Julien – Kadák (73.Čatakovič), El Mahdioui, Roguljić – Bukari (78. Tučný), van Kessel, Ghali Pohronie: Jenčo – Hatok, Pavlík, Jacko, Župa – Blahút, Chríbik, Pellegrini © (60. Gerebenits), Mazan – Weir (55. Badalo) – Matić (72. Abrahám

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FC Nitra 2:1 (1:1)

Góly: 23. Kovaľ, 78. Cmiljanič - 12. Šefčík. Rozhodovali: Chmura – Hancko, Bednár, ŽK: Richtárech, Mészáros, Orávik – Šefčík, Chobot, 332 divákov

Zlaté Moravce-Vráble: Pindroch – Hrnčár, Tóth, Asanović, Brašeň – Švec, Duga, Sloboda, Kovaľ (32. Orávik) – Ďubek (59. Richtárech) – Mészáros (72. Cmiljanič)

Nitra: Šípoš – Muleme, Němčaninov, Farkaš, Magda – Chobot (84. Fabiš), De Jesus Nascimento, Kóša (74. Gatarič), Šefčík (83. Kuliš) - Faško - Ristovski

FK Senica - ŠKF iClinic Sereď 1:1 (1:1)

Góly: 45.+ Moses - 14. Vuk. Rozhodovali: Pavlík – Bobko, Jekkel, 341 divákov

Senica: Vorel – Lukáčik, Didiba, Mihal – Moses, Totka, Duda (81. Černák), Meliš, Yenne (46. F. Buchel) - Sulley, Akinyoola

Sereď: Kanurič – Morong, Ba, Hučko, Mečiar – Duranski – Iván, Špehar (63. Pankaričan), Potoma, Vuk – Vucenović (59. Jarovič)