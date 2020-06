Štúdia potvrdila to, čo sme na Slovensku už vedeli: Rúška sú významným faktorom pri spomalení šírenia koronavírusu

Nosenie rúšok zabránilo v Taliansku a v New Yorku desiatkam tisíc infekcií novým koronavírusom. Vyplýva to zo štúdie vedcov z univerzít v Texase a Kalifornii, ktorú zverejnil odborný časopis Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Podľa ich zistení spomínané opatrenie zamedzilo v Taliansku v období od 6. apríla do 9. mája viac ako 78.000 infekciám, v New Yorku bolo vďaka nemu od 17. apríla do 9. mája o viac ako 66.000 nakazených menej. Vedci skúmali údaje a štatistiky z čínskeho mesta Wu-chan, ktorý je považovaný za ohnisko pandémie, ako aj z Talianska a New Yorku. V Taliansku a New Yorku bolo nosenie rúšok nariadené až po zavedení iných opatrení, ako sú umývanie rúk alebo dodržiavanie odstupov - 6. apríla, resp. 17. apríla; vo Wu-chane začali všetky tieto pravidlá platiť súčasne. Vedci porovnávali údaje pred a po nariadení o povinnom nosení rúšok v New Yorku a v Taliansku s údajmi vo Wu-chane. Tím vedený Renyim Zhangom z Texas A&M University v meste College Station dospel k záveru, že prenos patogénu SARS-CoV-2 vzduchom je dominantným spôsobom infekcie. Dodržiavanie odstupov a karanténa bez nosenia rúšok by podľa vedcov šírenie koronavírusu nezastavili. "Rozdiel medzi povinnou a nepovinnou ochranou tváre je určujúcim faktorom pri formovaní priebehu pandémie," konštatujú výskumníci. WHO v tom už má jasno: Matky môžu dojčiť novorodencov, aj keď majú COVID-19