Ľutujem, že som Maradonu nevylúčil, je to najhorší človek akého poznám: Spomína rozhodca z finále MS 1990

Diego Maradona (59) je výstrednou postavou, ktorú pozná takmer celý svet.

Podobne tomu bolo aj počas finále MS 1990 v Ríme. Mnohí si tento zápas nepamätajú, no rozhodca Edgardo Codesal medzi nich určite nepatrí.



„Mal som ho vylúčiť, pretože nikdy nerozumel, čo je to disciplína," povedal Codesal pre médiá.



„Keď som vylúčil Pedra Monzona, Maradona prišiel a kričal na mňa, hovoril niečo o ozbrojenej lúpeži od FIFA. Mal som ho potom vylúčiť, neviem, prečo som to neurobil."



Príležitostí na výlúčenie bolo samozrejme viac. To si dobre uvedomuje aj arbiter. „Ak by som využil pravidlá, potom by som ho vylúčil už pred zápasom za inzultáciu celého štadióna." Codesal reagoval na moment, kedy Diego ukázal fanúšikom prostredník po tom, čo pískali počas argentínskej hymny. „Snažil som sa ho upokojiť a vysvetliť mu, akým je hráčom. Bol jedným z najlepších na svete a pritom tomu vôbec nerozumel."



Codesal však dodáva, že Maradona má ako futbalista jeho obrovský rešpekt za to, čo dokázal.