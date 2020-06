Nočná mora Petra Croucha? Martin Škrtel! Jeho zlozvyk bol nechutný, spomína Crouch

Nie je to tak dávno, čo Martin Škrtel obliekal dres Liverpoolu. Slovenský obránca si v Premier league za tie roky vybudoval u protihráčov rešpekt.

Jedným z útočníkov, ktorý čelil Martinovi je aj Peter Crouch. Ten má zo súboja s ním nepríjemné spomienky.



Martin a Peter spolu hrávali práve za Liverpool. Raz sa však stretli aj na medzinárodnej úrovni v roku 2009. Vtedy sa výber Slovenska predstavil na aglickej pôde vo Wembley.



Tam proti sebe nastúpili aj klubový spoluhráči Peter Crouch a Martin Škrtel. Crouch mal tak možnosť spoznať "odvrátenú" stránku Martina. „Možno budete prekvapení, ale Martin Škrtel bol moja nočná mora. Keď v januári 2008 prišiel do Liverpoolu, bol som vtedy súčasť mužstva. Mimo ihriska bol Martin tichý, mal dobrú povahu, ale príchodom na trávnik sa úplne menil. Raz som hral proti nemu aj v drese Anglicka, on nastúpil za Slovensko. Bolo to v marci 2009 vo Wembley. Práve vtedy som si uvedomil, aký má zlozvyk: odrážať sa kolíkmi kopačiek od stehna protihráča, aby sa v hlavičkovom súboji dostal čo najvyššie," povedal Crouch.



„Raz som to prijal, po druhom či treťom raze som už nevydržal a vybuchol som. Do čerta, Martin!“ kričal som na neho. „Och, Crouchie! Prepáč, nevidel som ťa.“ To bola jeho odpoveď. Nemohol som sa ani sťažovať u rozhodcov, lebo tí zväčša sledujú let lopty, takže toto nevideli. On však veľmi dobre vedel, čo robil. Keď som šiel dolu z ihriska, mal som stehná na franforce. Martin bol milý chlapec, ale v tomto bol absolútne nechutný,“



Škrtelova odozva na seba nenechala dlho čakať.



„Pamätám si ten zápas. Prehrali sme 0:4, ani z mojej strany to vtedy nebol najslávnejší výkon. Rozhodne to nebolo nič vyslovene proti nemu. V súbojoch s útočníkom, ktorý má vyše dva metre, vždy niečo utŕžite a niečo rozdáte. On vtedy utrpel asi viac… Neskôr sme sa na tom spolu zasmiali, takže rozhodne by som to nevidel až tak čierne. Navyše, netreba odkrývať všetky moje zbrane, pretože potom si na mňa budú dávať rozhodcovia ešte väčší pozor," povedal Martin pre šport.sk