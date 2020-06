Najefektívnejší spôsob boja s módnou stopou je bojovať vlastným šatníkom

Najefektívnejší spôsob boja s módnou stopou, tzv. fashion footprint je bojovať vlastným šatníkom - teda nosiť len to, čo sa už raz zakúpilo. Myslí si to Dominika Horňáková, spoluzakladateľka občianskeho združenia (OZ) Šumné - Knižnica oblečenia.

Módna stopa je ukazovateľom toho, aký dopad majú nákupné zvyky ľudí, množstvo oblečenia, ktoré vlastnia a starostlivosť oň na životné prostredie, čiže akú za sebou zanechá ľudstvo uhlíkovú stopu. "Módna stopa sa meria súborom otázok, ktoré sa zameriavajú na to, ako často nakupujeme, kde nakupujeme, koľko oblečenia máme v šatníku, ale aj na otázky, ako často perieme a akým spôsobom, lebo aj starostlivosť o oblečenie súvisí s dopadom textilnej výroby na životné prostredie," uviedla pre TASR Horňáková.

Ľudia podľa Horňákovej napríklad často perú oblečenie, ktoré vôbec nie je špinavé, perú ho na zbytočne vysokých teplotách a keď sa im niečo roztrhá či pokazí, rovno to zahodia do koša namiesto toho, aby to skúsili opraviť či zašiť. "Aby vám oblečenie čo najdlhšie vydržalo, odporúčam prať ho len vtedy, keď je to naozaj nutné. Pokiaľ sa len lokálne zašpiní, stačí použiť navlhčenú handričku. Ak prať, tak šetrne na nižších teplotách, ideálne na 30 stupňoch Celzia a žehliť len výnimočne," poradila.

Pri potrebe kúpy nového kusu oblečenia podotkla, aby sa všetci pred každým nákupom skúsili zamyslieť, či danú vec skutočne potrebujú. "Ak predsa len áno, ideálne je si ju požičať, vymeniť s niekým na SWAP, alebo zakúpiť z druhej ruky," povedala Horňáková s tým, že ak niekto nevie odolať novému kúsku, tak by mal skúsiť investovať do kvality - do kúskov z kvalitných prírodných materiálov a strihov a svojim nákupom prípadne podporiť lokálnych dizajnérov.

V súvislosti s prispievaním k pozitívnej zmene v módnom priemysle a podporovaním udržateľného obliekania sa OZ Šumné - Knižnica oblečenia zameralo na odmeranie módnej stopy Slovenska - teda toho, aké má nákupné správanie Sloveniek a starostlivosť o oblečenie dopad na životné prostredie.

"My sme módnu stopu merali na stupnici od jedna do päť, kde jednotka bola, ako v škole, najlepšia známka a znamenala najmenšiu módnu stopu. Tú získalo len sedem osôb zo všetkých takmer 2000 opýtaných. Najčastejšia známka bola trojka, ktorú získalo viac ako 1000 respondentiek," zhodnotila. Ďalším zistením napríklad bolo, že takmer každá tretia opýtaná vlastní 100 až 200 kusov oblečenia, napriek tomu len pätina opýtaných naozaj vynosí oblečenie, ktoré v šatníku má.