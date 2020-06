Veľký zvrat u Marcusa Rashforda: Som jeho otec, tvrdí bývalý reprezentant Ghany

Marcus Rashford (22) je vychádzajúca hviezda Manchestru United. V jeho drese žiari prakticky od debutu, no v jeho súkromnom živote došlo najnovšie k veľkému zvratu.

Ten mal spôsobiť Marcusov potenciálny otec. Bývalý reprezentant Ghany, Michael Boye Marquaye (65) tvrdí, že je jeho biologickým otcom.



Ten povedal, že pred 22 rokmi mal pomer s Marcusovou matkou Melaniou.



„Marcus Rashford je môj syn a on to dobre vie, napriek tomu, že sme sa nevideli niekoľko rokov," povedal Michael.



„Marcus bol nahnevaný pretože si myslel, že som ho opustil, ale tak to nebolo" dodal.



Internet však za otca Marcusa označuje Roberta Rashforda. Čo je na tom pravdy však už vie len samotná hviezda United.



„Nie som ten typ človeka, ktorý hľadá ľahké spôsoby získania peňazí alebo slávy," dodal na záver Ghančan Michael.