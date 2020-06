Bývalý Trumpov poradca napísal knihu: Toto je podľa neho jediný záujem prezidenta

Niekdajší bezpečnostný poradca Bieleho domu John Bolton viní amerického prezidenta Donalda Trumpa z toho, že urobil celý rad rozhodnutí, za ktoré by mohol čeliť ústavné žalobe. Trumpová činy pritom boli motivované vždy iba znovuzvolením.

Niekdajší poradca to tvrdí vo svojej knihe pamätí, ktorá by mala vyjsť 23. júna a z ktorej jej vydavateľ zverejnil niekoľko úryvkov, informovala agentúra AFP. "Ťažko by som našiel jediné dôležité Trumpovo rozhodnutie počas môjho pôsobenia vo funkcii, ktoré nebolo riadené snahou o znovuzvolenie," píše v knihe Bolton, ktorý zastával významný post v Bielom dome 519 dní od apríla roku 2018 do septembra 2019.

Podľa nakladateľstva Simon & Schuster, ktoré v piatok zverejnilo krátky úryvok z chystanej knihy, "sa Bolton vyjadruje k sérii tém: samozrejme k chaosu v Bielom dome, ale aj k hlavným aktérom, k nekoordinovaného a neusporiadanému rozhodovaciemu procesu prezidenta a k jeho rokovania so spojencami is nepriateľmi , od Číny, cez Rusko, Ukrajinu, Severnú Kóreu, či Irán až po Británii, Francúzsku a Nemecko". "To, čo Bolton videl, ho ohromilo: Prezident, pre ktorého je znovuzvolenie jedinou vecou, ​​ktorá sa počíta, aj keď by to znamenalo uviesť do nebezpečenstva alebo oslabiť krajinu," pokračuje nakladateľ.

Bolton sa podľa svojho vyjadrenia v knihe domnieval, že demokratmi ovládaná Snemovňa reprezentantov urobila chybu, keď postavila svoju ústavnú žalobu voči Trumpovi len na takzvanej ukrajinskej kauze. V nej chcel prezident podľa demokratov nátlakom na Kyjev získať kompromitujúce informácie na svojho pravdepodobného volebného soka Joea Bidena a pokúsil sa tak zneužiť Ukrajinu v americkom volebnom boji. Trumpa však na začiatku roka oslobodil Senát, v ktorom majú väčšinu republikáni.

"Podobné priestupky ako v prípade Ukrajiny sa vyskytovali vo všetkých zložkách jeho (Trumpovej) zahraničnej politiky a Bolton je podrobne osvetľuje, rovnako ako pokusy vlastné i ďalších vládnych činiteľov biť na poplach," pokračuje Simon & Schuster.