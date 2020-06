Zdrvení kolegovia prehovorili o smrti hrdinského učiteľa († 62): Po Jaroslavovi ostala len trojročná dcérka

Pre deti bol ochotný urobiť čokoľvek!

Dlhoročný učiteľ a zástupca riaditeľky Jaroslav Budz († 62) a školník Rudolf (60) zo Spojenej školy M. R. Štefánika vlastnými telami zabránili Ivanovi Č. († 22) v ďalšom krviprelievaní. Skúsený pedagóg za svoju statočnosť, bohužiaľ, zaplatil tým najvzácnejším. Srdce, ktoré tĺklo pre jeho milovanú školu a žiakov, poslednýkrát udrelo po tom, ako ho dobodal útočník. Vo Vrútkach (okr. Martin) na obľúbeného profesora spomínajú s láskou stovky ľudí.

Učiteľa matematiky a chémie Jaroslava Budza († 62) poznali ľudia ako charakterného muža, ktorý bojoval s krutým osudom. Pred desiatimi rokmi mu podľa našich informácií vzala manželku rakovina a pred siedmimi aj syna, a tak sa okrem iného angažoval v boji proti tejto zákernej chorobe. Pomáhal však aj inak a skôr, než ho postihla rodinná tragédia. „Bol dušou celej školy,“ prezradili na druhý deň po príchode do školy zdrvení kolegovia.

Ľubica Zacharová, s ktorou učil, so slzami v očiach spomínala na tohto statočného chlapa: „Ťažko sa mi o tom hovorí. Po tom, čo v živote zažil, sa toto nemalo stať.“ Učiteľka, ktorá ho dobre poznala z kabinetu, ešte so slzami v očiach dodala: „Učili sme spolu, on pre školu žil, celý svoj život zasvätil vyučovaniu mladých, viedol ich a staral sa o nich. Ťažko sa mi o tom hovorí, vychoval mnoho detí, žil pre tú prácu a najmä rodinu. Bude veľmi chýbať.“

Tvrdý chlap s mäkkým srdcom

Jeho bývalá žiačka, ktorú učil ešte v Strojníckej priemyslovke v Ružomberku, zaspomínala, akou oporou pre ňu bol, keď za čias tvrdého socializmu napísala samizdatový text, za čo ju prišli vyšetrovať eštebáci. „Môj triedny Jaroslav Budz, mladý učiteľ, ma vzal za ruku a povedal: ‚Neboj sa, nič im nehovor, na čokoľvek sa budú pýtať. Budem pri tebe a nič sa ti nestane‘,“ prezradila bývalá žiačka Ľuba Filická, podľa ktorej ho milovala celá dievčenská trieda. Jej slová potvrdila aj Gabriela Špalková (57) z Priekopy, ktorá mu prišla zapáliť sviečku pred školu.