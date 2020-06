Odborníci po útoku vo Vrútkach: Môže trauma zo šikanovania v škole vyvolať v dospelosti agresivitu?!

Po tom, čo Slovenskom otriasla tragédia v škole vo Vrútkach, pri ktorej Ivan († 22) zaútočil na žiakov a učiteľov a vyhasol život zástupcu riaditeľa, sa objavili nové skutočnosti.

Mladého útočníka mali počas jeho školských čias práve v tejto škole šikanovať a robiť si z neho posmech. Podľa posledného prieskumu Slovenského národného strediska pre ľudské práva z roku 2019 sa so šikanou stretla vyše polovica slovenských žiakov a študentov a takmer tretina jej musela priamo čeliť. Odborníci varujú, že zažiť také niečo v detstve môže zanechať hlboké rany na duši a ovplyvniť správanie v dospelosti.

Útočník z vrútockej školy mal byť počas svojho štúdia šikanovaný. Potvrdili to jeho bývalí spolužiaci. Terčom posmechu mal byť hlavne jeho výzor, mal rázštep pery. Šikana nie je medzi deťmi nič zriedkavé. Podľa zistení prieskumu Slovenského národného strediska pre ľudské práva, realizovaného v školskom roku 2017/2018 v základných a stredných školách, sa 51,8 % stretlo v škole so šikanou. Na vlastnej koži ju zažilo skoro 30 opýtaných. Časť z nich iba raz, časť častejšie a vyše jedno percento dokonca muselo čeliť atakom sústavne. Najčastejšie to bolo vylúčenie z kolektívu, ale aj fyzické násilie.

Stredisko upozorňuje, že hlavné zistenia výskumu sú znepokojivé a nemožno ich bagatelizovať. „Dieťa na šikanu zväčša reaguje utiahnutím sa, obmedzením rovesníckych kontaktov, môže to vyzerať, že stráca záujem o činnosti, ktoré ho predtým bavili. Môže menej komunikovať, horšie spať či mať zlé sny,“ upozorňuje Veronika Marcinčáková Husárová, detská psychiatrička.

Ako dodala, psychické ťažkosti sa môžu somatizovať do fyzických problémov. Prejaviť sa bolesťou brucha či hlavy. „Pri pomerne náhle vzniknutých zmenách v psychickom prežívaní dieťaťa by dospelí - rodičia či učitelia - mali aktívne pátrať po ich príčine,“ radí psychiatrička. Neriešenie problému ich môže ovplyvniť po celý život.

Boli ste šikanovaný? (Zdroj: SNSĽP)

Nebol: 71,4 %

Bol raz: 16,5 %

Bol viackrát: 10,9 %

Bol sústavne: 1,2 %

S akým šikanovaním sa najčastejšie stretli (Zdroj: SNSĽP, možnosť viacerých odpovedí)

Vylúčenie z kolektívu: 38,7 %

Napadnutie, bitky, vyhrážky: 37,5 %

Ponižovanie: 37,3 %

Krádeže, poškodzovanie vecí: 28,1 %

Formy šikany

Priame

- fyzické útoky

- hanlivé prezývky

- nadávanie

- výsmech

- rozkazy agresora obeti vykonať niečo proti jej vôli

- odcudzenie vecí a pod.

Nepriame

- ohováranie

- prehliadanie obete

- ignorovanie a pod.