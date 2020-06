La liga sa po mesiacoch vracia do normálu: Valjent chce skrotiť Messiho

To bude bomba! Reštart španielskej La Ligy sa, samozrejme, týka aj reprezentačného obrancu Martina Valjenta (24). Ten ešte do minulého leta strávil 6 rokov v druholigových súťažiach na Slovensku, v Taliansku a Španielsku.

Dnes sa bude pokúšať skrotiť šesťnásobného držiteľa zlatej lopty Lionela Messiho (32).

La Liga je druhou z elitných futbalových súťaží v Európe, ktorá zažije reštart po pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu. Súčasťou klubu RCD Mallorca je aj slovenský reprezentačný obranca Martin Valjent, ktorého počas najbližšieho víkendu čaká ťažký návrat na súťažné trávniky. Jeho tím totiž doma privíta lídra tabuľky a jedného z hlavných ašpirantov na zisk titulu - katalánsky veľkoklub FC Barcelona na čele s Lionelom Messim.

„Barcelona v prvom rade vyniká svojou hrou a herným systémom. Má veľmi kvalitné individuality. Nemusíme veľmi rozoberať jej káder, sila a kreativita v zálohe je obrovská. O hráčoch ako Messi, Suárez či Griezmann sa asi tiež nemusíme baviť. Bude to veľmi náročný zápas. Veríme však, že aj športové šťastie sa môže k nám prikloniť “ uviedol Valjent v rozhovore pre SFZ. Odchovanec z Dubnice v doterajšej sezóne počas ligových stretnutí nechýbal na ihrisku ani minútu. „Je to dôkaz toho, že som zdravý a mám dôveru od trénera. Chcem, aby som v tejto štatistike aj pokračoval, ale nie je to nevyhnutné. Pre mňa je najdôležitejší tímový výkon a body, ktoré potrebujeme do tabuľky,“ dodal Valjent.

Martin Valjent

Hodnota: 2,4 mil. €

Výška: 187 cm

Hmotnosť: 70 kg

Ročný plat: 100-tis. €

V La Lige odohral:

27 zápasov

Výška: 170 cm

Hmotnosť: 72 kg

Ročný plat: 29 mil. €

V La Lige odohral:

474 zápasov

112 mil. €