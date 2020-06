Otec Kylie a Kendall Jenner sa premenil na ženu: Krásky konečne povedali, čo si o tom myslia

Konečne povedali, čo si o tom myslia! Svetoznáma modelka Kendall Jenner (24) a najmladšia miliardárka Kylie Jenner (22) prehovorili o vzťahu so svojím otcom Caitlyn (70), ktorý pred pár rokmi podstúpil zmenu pohlaviu.

Aj keď by sa mohlo zdať, že mladé krásky nesú tento fakt veľmi ťažko, opak je pravdou. Ich otec je pre ne vzorom a za jeho odvahu ho nesmierne obdivujú. Náš hrdina. Tak volajú sestry Kylie a Kendall Jenner svojho otca, ktorý v roku 2015 podstúpil zmenu pohlavia. Jeho fanúšikmi táto správa v tom čase poriadne zatriasla, keďže z vyšportovaného lámača ženských sŕdc sa zrazu stala žena.

Niektorí ho zatracovali, iní ho obdivovali za jeho odvahu. K druhej skupine sa radia aj jeho slávne dcéry, ktoré sa rozhodli porozprávať o tom, aký je ich vzťah. „Náš vzťah sa zlepšil. Konečne mohla byť ku mne úprimná a mohli sme sa porozprávať o všetkom, čo cítila v tom čase. Keď som bola malá, veľmi nerozprávala o svojich pocitoch, takže to bol veľký pokrok,“ vyznala sa staršia zo sestier Kendall.

No hneď dodáva, že ju otcova odvaha inšpirovala a naučila sa nehanbiť za to, čo miluje. Mladšia sestra Kylie súhlasí a hovorí, že otec bol vždy jej inšpiráciou. „Keď vyhrala olympijskú medailu, aj keď si urobila kurz pilotovania. Vidieť ju žiť si svoje skutočné ja, je pre mňa inšpirujúce,“ hovorí miliardárka. Nie je však žiadnym tajomstvom, že s otcom mala dobrý vzťah už odmalička. „Nikdy nezmeškala žiadny náš zápas. Každé ráno nás vozila do školy, a to bola škola 45 minút od domu,“ povedala dávnejšie Kylie.

Premenu neľutuje

Caitlyn svoju premenu neľutuje, aj keď bola nesmierne náročná. Päť rokov po radikálnej zmene tvrdí, že sa každé ráno budí veľmi spokojná sama so sebou. Snaží sa o transsexualite šíriť osvetu a presvedčiť ľudí, aby takých ľudí akceptovali. „51 % transsexuálov spácha samovraždu. Milujem svoju komunitu a chcem jej skutočne pomôcť,“ hovorí Caitlyn, ktorá posledné roky platí štipendium mladým transsexuálom.

Kto je Caitlyn

Otvoriť galériu Bruce Jenner (dnes Caitlyn) ešte ako atlét. Zdroj: northfoto

*Narodila sa 28. októbra 1949 v New Yorku ako William Bruce Jenner.

*Venoval sa vodnému lyžovaniu a americkému futbalu, no pre zranenie kolena sa preorientoval na atletiku.

*Na Letných olympijských hrách v roku 1976 v Montreale získal zlatú medailu.

*Manželstvá:

1972 - 1981 herečka Chrystie Jenner

1981 - 1986 muzikantka Linda Thompson

1991 - 2015 televízna osobnosť Kris Jenner

*Je otcom miliardárky Kylie Jenner a topmodelky Kendall Jenner.

*Zmenu pohlavia podstúpil v roku 2015.

*Majetok: 88 miliónov eur