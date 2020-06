Fotograf vyrobil z kartónu draka aj E.T. mimozemšťana: Fascinujúce zábery pri západe slnka

Úžasné zábery. John Marshall (54) strávil posledných 5 rokov tvorbou pozoruhodnej série fotografií, ktoré nazval Sunset Selfies.

Veľké kusy kartónu premieňal nožnicami na rozličné nápadité tvary a umiestňoval ich pred ohromujúce západy slnka. Vďaka tomu mohol jazdiť na pštrosovi, venčiť draka či stretnúť morskú pannu. „Západ slnka je úžasný čas. Na fotenie mám približne polhodinové okno, ale obloha sa za ten čas môže veľmi zmeniť. Nikdy neviete, ako bude západ slnka vyzerať. To je to, čo sa mi na tom páči - je to spolupráca s prírodou, s tým, čo vám svet ponúkne,“ vyjadril sa John.

Zo začiatku využíval iba nožnice a papier, neskôr však začal fotky upravovať vo fotoshope, z čoho vznikajú komplexnejšie a zaujímavejšie zábery. John sa preslávil knihou Wide-Open World, v ktorej opísal svoje zážitky s dobrovoľníctvom. Pomáha sirotám na celom svete. Aj tieto fotky boli inšpirované tým, že pre ne chcel urobiť niečo zábavné.