Ako vidí kauzu Maroša Kramára jeho bývalá žena Nataša: Prvé slová o prúsere exmanžela!

Aký má na šokujúce správanie otca jej detí názor?! Za posledné dni hýbe Slovenskom téma obchytkávania vizážistky v jojkárskej relácii Inkognito.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Herec Maroš Kramár (61) sa pred kamerami len tak „v rámci vtipu“ dotýkal zadku sexi maskérky. Po odvysielaní týchto záberov v záverečných titulkách programu sa na umelca spustila poriadna kritika a mnohí si neodpustili ani drsné odkazy. Samotná televízia priznala chybu a za odvyselanie sa ospravedlnila. Kramár však urobil presný opak a nič by nemenil. Nevhodné správanie Maroša, ktoré pobúrilo Slovákov, neuniklo ani jeho exmanželke Nataši Nikitinovej (51)!

Nedávna časť Inkognita poriadne zaskočila verejnosť. Kramár sa totiž pred zapnutými kamerami počas prestávky v nakrúcaní dotýkal prstom pozadia vizážistky, ktorá upravuje jeho aj kolegov - hádačov. Mnohí čakali, že po tomto prešľape sa herec ospravedlní, nanajvýš bude aspoň ticho. On však zvolil inú taktiku.

„Ja sa nemám za čo ospravedlňovať. Nie som za obťažovanie. Proti obťažovaniu bojujem dlhé roky. Som za to, aby mali ženy rovnaké práva, príležitosti, platy, pre mňa je človek ako človek, vôbec to nedelím, či je to žena, či muž. Takže tieto všelijaké úvahy a ohrdnuté ženy, ktoré sú nešťastné, že sa ich nikto nedotýka, ma abslútne nezaujímajú,“ reagoval pekne zostra pre denník SME herec, o ktorom je známe, že je veľkým milovníkom nežného pohlavia.

Už nejaký ten piatok tvorí pár s mladšou partnerkou a manažérkou Inou. Dvadsaťpäť rokov však žil s manželkou - právničkou Natašou Nikitinovou, s ktorou má tri deti. Čo ona hovorí na celú vec ohľadom jeho dotýkania sa vizážistky, ktoré videlo celé Slovensko? „Naozaj sa s tým musí vysporiadať každý účastník, ktorý je do toho zapojený. Ja neviem, čo by som k tomu viac dodala. Nemám na to nijaký názor, takže sa k tomu nechcem vyjadrovať. Ani som to nesledovala, pravdupovediac, iba úplne okrajovo, že sa niečo píše horom-dolom. Ale vôbec neviem,“ povedala Novému Času Nikitinová.

Budú padať hlavy?!

Vyzerá to tak, že hercova exmanželka sa k celej veci postavila neutrálne a muža, s ktorým prežila dlhé roky, nepotopila, ale ani nevyniesla do nebies ako svätca. A kým herec dal vyjadrenie, aké dal, televízia sa za odvysielanie týchto nevhodných záberov kajala a ospravedlnila. Isté však je, že niekto bude musieť niesť za tento prešľap zodpovednosť a podľa našich informácií už generálny riaditeľ Marcel Grega podnikol prvé kroky.

Televízia totiž v najbližšej dobe neodvysiela časti, v ktorých účinkuje Kramár. Dokedy však bude mať za jeho nevhodné správanie stopku, nevedno. „Televízia JOJ sa celou situáciou od jej vzniku zaoberá, hlavní aktéri dostali zatiaľ upozornenie, čím sa to, samozrejme, nekončí a problém je v riešení,“ povedala PR manažérka Katarína Gajdošíková.