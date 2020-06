V slovenskej lige sa objaví známe meno: Studenič počas pauzy v NHL podporí domovský tím

Slovenská hokejbalová extraliga (SHbE) sa po prestávke zavinenej pandémiou koronavírusu opäť rozbehne v sobotu 13. júna. Na súpiskách tímov je aj niekoľko zaujímavých mien, za Skalicu proti Vrútkam nastúpi Marián Studenič.

Dvadsaťjedenročný útočník odohral uplynulú sezónu na farme New Jersey Devils v tíme Binghamton Devils, dres slovenskej hokejovej reprezentácie si obliekol vlani na MS v Košiciach. "Hokejbal hrávam odmalička. Veľmi ma to baví a to, že nastúpim v extralige, je pre mňa nová skúsenosť. Sám som zvedavý, ako mi to pôjde. Mám za sebou niekoľko tréningov, teším sa na to," povedal Studenič pre TASR.

Do hry by mohli zasiahnuť aj hráči z domácej Tipsport Ligy. Na súpiske Považskej Bystrice sú Jakub Linet, ktorý si naposledy obliekal dres Dukly Michaloviec, a Martin Nemčík, ktorý odohral sezónu 2019/2020 v Banskej Bystrici. Za Nitru by mal práve proti Považskej Bystrici nastúpiť Marek Slovák, ktorý odohral uplynulú sezónu v drese Bratislava Capitals. Slovák dlhoročne reprezentuje hokejbalistov SR, získal s nimi tri tituly majstrov sveta.