Martina odsúdili za vraždy na diskotéke v Horovciach: Podľa vlastných rodičov je to zákerný človek

Na 25-ročný trest odňatia slobody odsúdil v piatok Okresný súd v Trenčíne 36-ročného Martina C. za vlaňajšiu dvojnásobnú vraždu na hasičskej zábave v Horovciach v okrese Púchov.

Jeho útok nelegálne držanou pištoľou vtedy neprežili dvaja mladíci vo veku 20 a 22 rokov. Útočníkovi hrozil doživotný trest, hneď po vznesení obžaloby sa však k spáchaniu skutkov priznal.

Krvavý incident sa odohral minulý rok v noci z 21. na 22. júna. Krátko po streľbe zomrel priamo na mieste činu 20-ročný Jakub, o tri dni neskôr podľahol zraneniam hlavy 22-ročný Martin. Útok prežil len ich kamarát Jakub, ktorého strelec nelegálne držanou zbraňou trafil do brucha a podľa obžalobou predloženého sledu udalostí bol práve on prvým terčom útoku. Útočník bezprostredne po čine ušiel do lesa, kde mal vybudovanú sieť bunkrov. V jednom z nich ho po ôsmich hodinách intenzívneho pátrania zadržala polícia.

Vzhľadom na priznanie Martina C. hneď po vznesení obžaloby sa zabezpečovanie dôkazov zúžilo len na rozhodovanie o treste, ochranných opatreniach a náhrade škody. Názory znalcov z oblasti psychológie na prípadnú resocializáciu páchateľa sa rôznili. "Prognózu resocializácie hodnotím ako nepriaznivú a súvisí to s jeho osobnostnými charakteristikami, ktoré sú nemenné. Jeho osobnosť má schizoidné a paranoidné rysy, čo vedie k problematickému správaniu počas celého jeho života," zhodnotil možnosť nápravy obžalovaného psychológ Robert Máthé.

Iný názor mal psychológ Dušan Kešický, ktorý vyhodnotil resocializačnú prognózu ako mierne optimistickú. Vo svojom vystúpení poukázal na fakt, že Martin C. väčšinu svojho protiprávneho konania spáchal pod vplyvom alkoholu a trvalá abstinencia vo väzenskom prostredí môže mať priaznivý vplyv pri jeho návrate do spoločnosti. Na rozdiel od svojho kolegu však Kešický nedisponoval vyšetrovacím spisom a nezoznámil sa napríklad s výpoveďami rodičov Martina C., ktorí ho označili za zákerného človeka, ktorý terorizoval svojich mladších súrodencov.

Posledným listinným dôkazom, ktorý v piatok súd založil do spisu pred záverečnými rečami, bol list, kde sa Martin C. ospravedlnil rodičom oboch mŕtvych chlapcov a vyslovil ľútosť nad svojím konaním, ktoré si dodnes nevie vysvetliť. "Chápem, že odpustenie z vašej strany nie je možné, ale napriek tomu oň žiadam, aj keď je zrejmé, že vo vašich očiach zostanem len zatratenou osobou," napísal v liste Martin C. Prokurátor vzhľadom na okolnosti streľby, keď ju nazval popravou nevinných chlapcov, žiadal pre obžalovaného doživotný trest, obhajca upozornil na poľahčujúce okolnosti a navrhoval trest vo výške 20 rokov. Senát napokon poslal Martina C. za mreže na 25 rokov a nariadil protialkoholickú liečbu ústavnou formou. Ani jedna zo strán nebola s výškou trestu spokojná a na mieste sa voči výroku súdu odvolali.