Škrty v kalendári F1: Zrušili sa ďalšie tri podujatia seriálu MS

Organizátori seriálu MS Formuly 1 zrušili ďalšie tri podujatia. Pre logistické problémy, ktoré spôsobila pandémia koronavírusu, sa tento rok neuskutočnia Veľké ceny Azerbajdžanu, Singapuru a Japonska.

"V dôsledku pretrvávajúcich problémov, ktoré predstavuje ochorenie COVID-19, sme sa my a naši promotéri v Azerbajdžane, Singapure a Japonsku rozhodli zrušiť tieto preteky v sezóne 2020. V Singapure a Azerbajdžane znemožnili dlhé dodacie lehoty usporiadať preteky na mestských okruhoch v čase neistoty. V Japonsku viedli k rozhodnutiu pokračujúce cestovné obmedzenia," píše sa v stanovisku F1.

Organizátori už predtým zrušili VC Austrálie, Monaka, Francúzska a Holandska. Skrátená sezóna F1 sa podľa nového plánu začne 5. júla Veľkou cenou Rakúska a o týždeň neskôr sa na okruhu Red Bull Ring uskutoční repríza. O ďalší týždeň sa kolotoč F1 presunie do susedného Maďarska. Po mesačnej pauze bude hostiť dve VC okruh Silverstone vo Veľkej Británii. Kráľovná motošportu potom zavíta do Španielska, Belgicka a začiatkom septembra do Talianska.