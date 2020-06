Legendárny futbalista bojuje s ťažkou chorobou: Už nepozná ani vlastnú rodinu

Nespoznáva bývalých spoluhráčov, priateľov a už ani vlastnú rodinu. Bývalý nemecký futbalista Gerhard "Gerd" Müller (74) trpí stareckou demenciou.

Jeden z najlepších futbalistov nemeckej histórie a bývalý kanonier Bayernu Mníchov je umiestnený v opatrovateľskom centre. Podľa denníka Bild ho navštívil Francz Beckenbauer, ale Müller svojho bývalého spoluhráča nepoznal. Niekdajší skvelý útočník je odkázaný na pomoc sestričiek a manželky Uschi.

Müller mal v závere svojej kariéry problémy s alkoholom. Na Floride, kde hral za tím Fort Lauderdale Strikers riešil samotu únikom k poháriku. Po návrate do Nemecka alkoholu prepadol na celej čiare. So závislosti sa neskôr liečil, no po čase sa u neho prejavilo degeneratívne ochorenie.

Okrem titulu majstra sveta z roku 1974 má v zbierke aj titul majstra Európy. S bayernom Mníchov vyhral trikrát Pohár majstrov európskych krajín i Pohár víťazov pohárov.