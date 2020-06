Ponechanie nedele ako sanitárneho dňa spustilo vlnu kritiky: Je protiústavné? Jednoznačná odpoveď právnikov

Ponechanie nedele ako sanitárneho dňa je podľa ústavných právnikov Radoslava Procházku a Mareka Benedika protiústavné.

Konštatovali to v piatok vo svojom stanovisku pre platformu Ako dlho vydržíme. Platforma v tomto smere uviedla, že v súčasnej situácii ide o neprimeraný zásah do podnikania maloobchodníkov, ktorý ani nemá právnu záväznosť. Zároveň dodala, že výber dňa či času na sanitáciu by mal byť na slobodnom rozhodnutí predajcov a nie nariadený štátom práve na nedeľu.

Núdzový stav, vyhlásený 16. marca v dôsledku pandémie nového koronavírusu, sa skončí uplynutím 13. júna. Príkaz mať zavreté v nedeľu z dôvodu sanitárneho dňa však ostáva v platnosti aj naďalej. Členovia platformy Ako dlho vydržíme preto ponechanie sanitárneho dňa na nedeľu s povinnosťou zavrieť obchody vnímajú ako nešťastný krok, ktorý nielenže nemá opodstatnenie, ale ani nie je v súlade s ústavou. Kompletná dezinfekcia ako opatrenie na ochranu verejného zdravia sa dá podľa platformy vykonať aj bez zatvorenia prevádzky či v čase mimo otváracích hodín. Teda aj bez toho, aby sa plošne na jeden celý deň v týždni zatvorilo.

S tým súhlasí aj ústavný právnik Radoslav Procházka. Upozorňuje, že v časti, v ktorej Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) nariaďuje raz do týždňa dezinfekciu, sa ešte pohybuje v medziach svojej právomoci. Tam ale podľa neho opodstatnenosť tohto nariadenia končí. „V časti, v ktorej prikazuje zatvorenie prevádzok každú nedeľu v mesiaci, ide ÚVZ úplne za hranicu. Navyše opatrenia, ktoré ÚVZ publikuje výlučne cez webstránku, nie sú ani úradne vyhlásenými právnymi aktmi a predstavujú skôr želania než príkazy, ktorých nedodržanie by bolo možné sankcionovať,“ konštatoval Radoslav Procházka.

Podľa ústavného právnika Mareka Benedika opatrenie Úradu verejného zdravotníctva opätovne nariaďujúce zatvorenie maloobchodných prevádzok a povinnú dezinfekciu v nedeľu za aktuálnej situácie už ani nespĺňa ústavný princíp nevyhnutnosti. Nie je totiž primerané. „Obmedzenie stretávania sa ľudí v maloobchodných prevádzkach v jeden deň v týždni už nie je nevyhnutné na dosiahnutie sledovaného cieľa. Na vykonanie dezinfekcie priestorov zjavne nie je potrebné zatvárať prevádzku na celý jeden deň. Môže sa naopak javiť, že ide o opatrenie fakticky zavádzajúce trvalý zákaz nedeľného predaja. O motivácii skrytými ideologickými dôvodmi sa môžeme len dohadovať, v každom prípade by to bolo v sekulárnom štáte, akým SR je, neprípustné," dodal Benedik.

Peter Papanek z platformy Ako dlho vydržíme preto na základe odborných názorov upozorňuje, že v Zbierke zákonov žiadny príkaz mať v nedeľu zavreté nevyšiel. „Je potrebné flexibilnejšie reagovať na aktuálnu situáciu, hľadať k nej primerané riešenia a najmä definovať podmienky. Netvorme blacklisty a zoznamy zákazov, ale hľadajme spôsob, ako maloobchodu dovoliť sa nadýchnuť a zmierniť dopady ekonomickej krízy a rastu nezamestnanosti,“ uviedol zástupca platformy Peter Papanek.

Platforma Ako dlho vydržíme zastupuje subjekty zamestnávajúce desaťtisíce ľudí v primárnej aj v sekundárnej línii obchodu. Ide o prenajímateľov obchodných priestorov iniciatívu nájomcami - bez rozdielu, či prevádzkujú jeden alebo viacero obchodov.