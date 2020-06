Minister Gröhling o letných školách: Rezort školstva na ne rozdelí pol milióna eur

Na letné školy rozdelí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pol milióna eur.

Vo štvrtok počas tlačovej konferencie to uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS). Dobrovoľné letné školy majú žiakom pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledky koronakrízy. Vzdelávanie by malo mať zážitkový, hravý a tvorivý charakter.

Gröhling uviedol, že letné školy budú dobrovoľné pre žiakov, učiteľov aj základné školy. Ich hlavným cieľom bude ponúknuť deťom zmysluplné využitie času s výchovno-vzdelávacou náplňou. Letné školy sú súčasťou opatrení ministerstva školstva na zmiernenie dôsledkov krízového obdobia počas epidémie ochorenia COVID-19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania na školách. Letná škola podľa ministra nekopíruje klasickú výučbu, ale mala by prispieť k stimulácii výchovno-vzdelávacieho procesu. "Veľa škôl robilo rôzne letné aktivity pre žiakov aj v minulosti. Prvýkrát tieto školy finančne podporíme, a to sumou pol milióna eur. Vieme, že tieto aktivity budú pre mnohých žiakov veľmi prínosné, nielen pre zavretie škôl v posledných mesiacoch, ale aj ako príprava na september a na návrat do tried," poznamenal minister školstva.

Letná škola má trvať od pondelka do piatka. Minister poznamenal, že každý žiadateľ môže požiadať o peniaze na jeden až tri týždňové termíny v období posledných troch augustových týždňov (10. – 28. 8.). Zloženie tried alebo skupín je na organizátoroch, rovnako ako aj voľba priestorov. Výučbu môžu zabezpečiť pedagogickí a odborní zamestnanci škôl, ale aj tímy rozšírené o študentov pedagogiky, sociálnych pracovníkov či dobrovoľníkov. Školy môžu pripraviť aktivity v spolupráci s centrami voľného času, komunitnými centrami, univerzitami či mimovládnymi organizáciami. "Takáto spolupráca bude pozitívne hodnotená pri celkovom vyhodnocovaní rozvojových projektov letných škôl," poznamenal minister.

Žiadatelia môžu získať 500 eur na letnú školu v trvaní štyri až šesť hodín denne a 800 eur v prípade, že deti budú v škole sedem až desať hodín za deň. Minister poznamenal, že v jednom cykle odporúčajú 20 žiakov. Školy môžu realizovať aktivity aj súbežne vo viacerých skupinách. "Podporíme zhruba 625 až 1000 týždňov v rámci vzdelávania," uviedol Gröhling. Každý žiadateľ môže získať za letnú školu najviac 2600 eur.

Generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania na ministerstve školstva Katarína Kalašová uviedla, že školy sa budú inšpirovať vlastnými skúsenosťami. Poukázala na to, že pedagogickí zamestnanci sú kreatívni. "Nechceme nikoho obmedzovať," uviedla.

Žiadatelia musia podľa Gröhlinga vypracovať a zaslať projekty na ministerstvo školstva do 26. júna. Vyhodnotenie zverejní rezort školstva do 10. júla. Bližšie informácie, ako aj príklady aktivít sú zverejnené na stránke ministerstva.