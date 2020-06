Charizmatický Giovanni Ricci to v Superstar dotiahol až do samotného finále. A hoci nezískal titul SuperStar, jeho talent je nepopierateľný a publikum ho miluje. Giovanni má však už osem rokov oči len pre svoju priateľku Martinu Koniarikovú, s ktorou ho dala dokopy nielen rovnaká stredná škola, no aj spoločná láska k hudbe. A tak sa samozrejme natíska otázka, kedy dvojica posunie svoj vzťah ďalej? Obaja v tom majú jasno!