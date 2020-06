Messi na tréningu predviedol gólovú parádičku: Počas pauzy nestratil nič zo svojho umenia

Argentínsky futbalista a hviezda Barcelony Lionel Messi (32) nestratil počas koronakrízy nič zo svojho futbalového umenia.

Väčšina hráčov potrebuje po dlhej pauze zapríčinenej koronavírusom čas na postupný rozbeh, no to určite nie je prípad Messiho. Počas tréningu dostal prihrávku od spoluhráča a s ňou si už poradil tak, ako to vie len on. Elegantným oblúčikom poslal loptu za brankárov chrbát, ktorý nemal žiadnu šancu.

Fanúšikovia Messiho parádičku okamžite na sociálnych sieťach ocenili. "Messi je niekto viac. Futbalový kráľ," napísal jeden z nich. Pridali sa aj ďalší: "Absolútny génius." Video s gólom zdieľala na twitteri aj Barcelona so slovami: "Príliš dobrý Leo."

Messi je tak v najlepšej kondícii pred blížiacim sa reštartom La Ligy. Barcelona svoj prvý zápas po reštarte odohrá s Mallorcou a najväčšia superstar by samozrejme nemala v zostave chýbať. Los Blancos kraľujú tabuľke s 58 bodmi, dva body pred Realom Madrid.