Futbalová Bundesliga uvoľňuje opatrenia: Uvidíme na štadiónoch divákov?

Nemecká futbalová Bundesliga od piatka uvoľňuje ďalšie opatrenia, ktoré boli prijaté pred reštartom súťaže na zabránenie šírenia nového koronavírusu.

Náhradníci na lavičke a trénerský štáb už nebudú musieť počas duelov nosiť rúška a počet akreditovaných zástupcov médií na zápasoch sa zdvojnásobí z 13 na 26. Tieto zmeny aplikujú aj na druhú a tretiu ligu, ženskú Bundesligu a finálové duely Nemeckého pohára mužov a žien. Povinné pravidelné testovanie hráčov, realizačných tímov i rozhodcov na nový koronavírus bude pokračovať. Od reštartu najvyššej súťaže 16. mája nehlásili medzi testovanými ani jeden pozitívny prípad, pripomenula agentúra AP.