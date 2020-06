Toto je jeden z hrdinov! Mladí policajti zo zásahu vo Vrútkach zareagovali ako profesionáli

Zachránili životy! Mladí policajti riskovali vlastný život, aby predišli ďalšej tragédii.

Štvrtok 11. jún sa zapíše do slovenskej histórie ako mimoriadne tragický. Vo Vrútkach došlo k útoku, pri ktorom zahynuli dvaja ľudia - zástupca riaditeľky školy, kde sa sa tragédia odohrala, a samotný útočník, ktorého spacifikovali policajti.

Ako prví boli vo štvrtok na mieste tragickej udalosti vo Vrútkach policajti z obvodného oddelenia Martin-východ. "Jakub a Tomáš nemajú ešte ani 30 rokov a dohromady odslúžili v Policajnom zbore necelých sedem rokov. Dĺžka služby je v ich prípade iba číslo. Dnes pred obedom sa zachovali ako profesionáli a do bodky naplnili heslo - pomáhať a chrániť," informuje polícia bližšie o príslušníkoch, ktorí sa zúčastnili na štvrtkovom zásahu.

"Za páchateľom tohto otrasného činu sa rozbehli s vedomím rizika, ale s povinnosťou, ktorá je súčasťou ich poslania nielen v službe, ale aj mimo nej.Nekontrolovateľné správanie páchateľa reálne ohrozilo kohokoľvek, kto by mu prišiel do cesty..."Za správne nasadenie v službe sa slovenská polícia prostredníctvom statusu poďakovala dvom mladým policajtom. "Nielen vedenie a ďalší nadriadení, ale celý Policajný zbor je hrdý na Jakuba a Tomáša.Jakub a Tomáš, prajeme vám rýchle uzdravenie a skorý návrat do služby, lebopíše sa v príspevku, v ktorom zároveň vyjadrujú úprimnú sústrasť rodine zástupcu riaditeľky školy.

Druhý policajt, ktorý sa zúčastnil na zásahu, musel absolvovať operačný zákrok. Ako však polícia informovala, jeho život nie je v ohrození.