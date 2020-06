Dedko zraneného štvrtáka Alexandra (9) o hororovom útoku vo Vrútkach: Vnuka mi bodol do ramena a brucha!

Dalo sa nešťastiu zabrániť? To je otázka, ktorá v tejto chvíli zrejme vŕta hlavou mnohým ľuďom.

Tragický incident v škole vo Vrútkach, pri ktorom vo štvrtok zomrel zástupca školy a zranených bolo niekoľko ďalších osôb, nemá na Slovensku obdobu. Jedným z možných motívov má byť pomsta útočníka Ivana († 22) nie­kdajšej učiteľke. Na miesto nešťastia prišli aj kamaráti páchateľa či blízki zranených. Tí budú mať hororové okamihy zrejme naveky pred očami...

Besnenie mladého útočníka s nožom neprežil zástupca školy, niekoľko ďalších ľudí utrpelo zranenia. Na miesto činu krátko po tragédii prišiel aj Peter z Vrútok, starý otec štvrtáka Alexandra (9), ktorý skončil v nemocnici. „Bol som rozrušený. Srdce mi bilo ako zvon. Veď kto by nebol rozrušený? Niečo sa stane tu, čo sme v Amerike? Vnuka bodol do ramena a brucha. Hneď sa podrobil zákroku, našťastie je v poriadku. Volal som neveste do nemocnice, zostáva tam na pozorovaní,“ povedal dôchodca, ktorý má okrem malého Alexandra ešte dve vnučky. To, čo sa stalo, mu ešte teraz naháňa hrôzu. „Že ten útočník začal bodať a vyčíňať. Ja to tak nenechám,“ dodal.

Zastrelený kúsok od domu

Na miesto prišiel aj kamarát nebohého Ivana († 22). „Dlhšie som s ním nebol. Zrejme tam mal nejaké účty. On bol dobrý chalan, ale svojský. Tá dobodaná učiteľka bola vraj jeho triedna. Žil s rodičmi neďaleko miesta, kde bol zastrelený. Známy počul 5 výstrelov,“ povedal. „Moja mama čakala na autobus. Videla ho vchádzať do školy. Bol vraj nervózny. Potom, keď vychádzal, už bol pokojný. Neskôr už počula iba sirény. Keď utekal, aj sa rezal, ešte mu ošetrovali dorezanú ruku,“ povedala mladá žena, ktorá prišla na miesto tragédie.

Do martinskej nemocnice, kam previezli nielen zranenú pedagogičku, ale aj dve deti a dvoch policajtov, prišiel aj minister vnútra Roman Mikulec. S jedným z mužov zákona sa rozprával priamo v izbe. „Je to profesionál, príslušník obvodného oddelenia Martin-východ a vykonával služobný zákrok tak, ako bol vycvičený. Ja som videl ten zákrok na kamerovom systéme a musím povedať, že naozaj išlo o priame ohrozenie života toho policajta,“ uviedol Mikulec.

Dodal, že podľa toho, čo videl, útočník ohrozoval oboch policajtov. „Zákrok bol naozaj opodstatnený a myslím, že bol vykonaný tak, ako povedal aj policajný prezident, v súlade s taktikou, na ktorú sú policajti pripravovaní,“ poznamenal.