Gröhling chce diskutovať o zvýšení bezpečnosti škôl: Takto by chcel minister riešiť situáciu

Tragická udalosť na škole vo Vrútkach bude výzvou na diskusiu so zriaďovateľmi a riaditeľmi škôl, ako ešte lepšie nastaviť bezpečnosť v školách. Vo Vrútkach to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

"Či už kamerovými systémami alebo inými pokynmi, aby sa naozaj takéto udalosti už vôbec nestali," poznamenal šéf rezortu školstva. Podotkol, že všetko, čo sa týka detí a školstva, je veľmi citlivé.

Fotogaléria 18 fotiek v galérii

Škola má byť podľa ministra to najbezpečnejšie miesto. "Má zaručovať bezpečnosť a istotu ako pre deti, tak aj pre učiteľov, ktorých by sme mali spoločne chrániť. Musí to byť aj bezpečné miesto pre rodičov, aby ten pocit naozaj mali," povedal Gröhling. Všetkým pozostalým zároveň vyjadril úprimnú sústrasť a verí, že zranení sa čím skôr uzdravia.

Gröhling poznamenal, že v rámci ministerstva školstva budú súčinní pri riešení situácie. "Budeme podporovať, či už v nasledujúcich týždňoch alebo od septembra, aby školy boli plné špeciálnych pedagógov a podporného personálu, aby sme tejto aj ostatným školám pomohli vyrovnať sa s touto situáciou," povedal.

Pri incidente na škole vo Vrútkach zomreli dvaja ľudia. Päť osôb je zranených, medzi nimi aj deti.