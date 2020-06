Útočníkom na Spojenej škole vo Vrútkach bol jej bývalý žiak: Mal psychické problémy?

Útočníkom na Spojenej škole vo Vrútkach bol jej bývalý žiak.

Uviedol to primátor Vrútok Branislav Zacharides. Podľa neho však nešlo o problémového žiaka.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

"Škola podľa slov riaditeľky nevie spojiť tento incident s nejakou udalosťou z minulosti ako nejaký revanš alebo niečo také. Na toto odpovedia pravdepodobne vyšetrovatelia," povedal Zacharides.

Podľa primátora neznámy útočník vtrhol do školy, rozbil dvere. "Sám si prerazil cestu a vrazil pravdepodobne do prvej možnej triedy. Prišiel s nožom. Okamžite sa mu zamestnanci školy snažili brániť v tom, aby spôsobil zranenia. Žiaľ, zranenia spôsobil a jeden zo zamestnancov, konkrétne zástupca, týmto zraneniam podľahol. Je to hrozná udalosť. Treba len dúfať, že sa z toho rýchlo otrasieme a že sa nič také už nikdy nebude opakovať," uviedol primátor.

„Mali s ním v minulosti problémy. Aj vzhľadom na ten časový odstup to vyzerá tak, že tento žiak mal psychické problémy,“ povedal policajný prezident.

Okrem polície sa prípadom, konkrétne postupom proti páchateľovi, zaoberá aj Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR. „Dali sa tiahnuť kamerové záznamy, vyťažujeme svedkov, ktorí budú vypočutí,“ dodal Lučansky s tým, že páchateľ bol s veľkou pravdepodobnosťou sám.

22-ročný Martinčan na Spojenej škole na Ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach dnes usmrtil jednu dospelú osobu a zranil ďalšie osoby. Ako informovala polícia, pri jej zásahu prišiel o život aj útočník. Zranené osoby sú ošetrované v martinskej nemocnici.