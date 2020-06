Eurokomisia chce otvárať vonkajšie hranice EÚ od 1. júla: Krajiny by mali mať spoločný postup

Európska komisia (EK) vo štvrtok odporučila, aby členské krajiny EÚ po 30. júni pristúpili na čiastočné a postupné zrušenie cestovných obmedzení pre občanov z tretích krajín.

Podľa eurokomisárky pre vnútorné veci Ylvy Johanssonovej by sa opätovné otváranie vonkajších hraníc Európskej únie malo diať na základe spoločného koordinovaného prístupu. Komisia odporučila členským i pridruženým štátom schengenského priestoru, aby kontroly na vnútorných hraniciach, zavedené z dôvodu šírenia choroby COVID-19, zrušili do 15. júna, dočasné obmedzenie pre nepodstatné cestovanie do priestoru EÚ predĺžili do 30. júna, a od 1. júla stanovili spoločný prístup k postupnému zrušeniu cestovných obmedzení aj na vonkajších hraniciach Únie.

Vzhľadom na to, že zdravotná situácia v niektorých krajinách mimo EÚ je i naďalej kritická, EK v tejto fáze nenavrhuje všeobecné zrušenie cestovných obmedzení. Zákaz vstupu by mal platiť len pre cestujúcich z krajín, ktoré spoločne určia členské štáty na základe širšieho súboru zásad a kritérií vrátane zdravotnej situácie v tretích krajinách či schopnosti uplatňovať ochranné opatrenia pre cestujúcich počas ich prepravy - a to všetko pri zohľadnení údajov poskytovaných Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).

V prípade krajín, pre ktoré budú aj naďalej platiť cestovné obmedzenia do EÚ, eurokomisia navrhuje rozšíriť kategórie povolených cestujúcich tak, aby zahŕňali zahraničných študentov. Komisia zároveň vydala členským štátom usmernenie, ktorým chce zabezpečiť, aby obnovenie vízových operácií v zahraničí bolo dobre koordinované a pomohlo pri postupnom rušení cestovných obmedzení. Pobytové vízum do EÚ potrebujú občania 105 krajín sveta.

Komisárka Johanssonová v správe pre médiá uviedla, že EK po zrušení všetkých kontrol na vnútorných hraniciach Európskej únie od 1. júla navrhuje aj jasný a flexibilný prístup k odstráneniu cestovných obmedzení na jej vonkajších hraniciach. "Medzinárodné cestovanie je kľúčové pre cestovný ruch a pre podnikanie, ako aj pre opätovné spojenie rodín a stretnutie s priateľmi. Aj keď musíme byť všetci opatrní, nadišiel čas na konkrétne odškodnenie za zrušenie obmedzení v krajinách, ktorých zdravotná situácia je podobná situácii v EÚ, a na obnovenie vízových operácií," opísala situáciu komisárka.

Komisia zdôraznila, že aby boli opatrenia na vonkajších hraniciach EÚ účinné, musia byť koordinované a jednotné, lebo tí, čo vstúpia do EÚ, sa môžu voľne pohybovať z jednej krajiny do druhej. Aj preto by sa členské štáty mali dohodnúť na spoločnom zozname krajín mimo EÚ, pre ktoré zrušia cestovné obmedzenia, pričom tento zoznam by mal byť pravidelne preskúmavaný. Podľa exekutívy Európskej únie by sa zrušenie cestovných obmedzení od 1. júla malo týkať cestujúcich z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Kosova, Severného Macedónska a Srbska, pretože epidemiologická situácia v týchto krajinách je podobná alebo lepšia ako situácia v krajinách Únie.